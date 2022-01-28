Ukrayna krizi: Rusya’nın kara parası İngiltere’ye akıyor

ABD, Ukrayna krizini görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) toplantıya çağırırken, İngiltere'ye akan Rusya'ya ait kirli paranın Rusya'ya yaptırım uyarısında bulunan ABD'de büyük endişe yarattığı ortaya çıktı.

İngiliz The Times gaztesinin haberine göre, İngiltere'nin Rusya'da yolsuzluk ve para aklama operasyonlarıyla elde edilen milyarlarca sterlini bulan kara paraya engel olmaması, Ukrayna'daki olası bir Rus işgalinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e uygulanacak yaptırımları etkisiz hale getirebilir.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Ukrayna'yı işgal ederse Putin'e doğrudan yaptırım uygulayabileceklerini söylemişti.

‘İNGİLİZ HÜKÜMETİ GÖZ YUMUYOR’

The Times'a konuşan diplomatik kaynaklar, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İngiliz hükümetinin Rusya'dan şüpheli para girişine göz yummasından rahatsız olduğunu söyledi.

Rus oligarkların İngiltere bankalarındaki paralarını takip etmek zor, ancak İngiliz hükümetinin 2016 tarihli tahminine göre yolsuzluk sonucu İngiltere'ye giren para miktarı yılda 100 milyar strelini buluyor.

İngiltere istihbaratına göre, Rus oligarklar Londra'da emlak sektörüne büyük yatırımlar yapıyor.

İktidardaki Muhafazakar Parti'nin Boris Jonhnson'ın başbakan olduğu 2019'dan bu yana Rusya bağlantılı kişilerden 2 milyon sterlin bağış alması da tartışma yaratıyor. İstihbarat, bir süredir hükümete yurtdışından kirli para girişini önleyecek önlemler alması için baskı yapıyor.

Rusya ordusu, tepkilere rağmen Ukrayna sınırına yakın bölgelerdeki tatbikatlarını sürdürüyor.

ABD, BMGK'YI TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

Ukrayna kriziyle ilgili tansiyon giderek yükselirken ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, ”Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik tehditkar davranışı ve Rus birliklerinin Ukrayna sınırına ve Belarus’a yığılması üzerine” BMGK’yı 31 Ocak Pazartesi toplantıya çağırdıklarını duyurdu.

Yetkili, Rusya'nın eylemlerinin uluslararası barışı tehdit ettiğini söyledi.

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesi sonrasında birçok defa toplanan BMGK'da Rusya'ya karşı somut bir karar alınamamıştı.

ÇİN’E ‘RUSYA ÜZERİNDEKİ ETKİNİ KULLAN’ ÇAĞRISI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le telefonda görüşen ABD Başkanı Biden ise, olası bir Rus işgaline hızlı yanıt verileceğini yineledi. Biden, ABD'nin Ukrayna'ya ekonomik desteği de sürdüreceğini ifade etti.

Öte yandan ABD'nin Çin'e Ukrayna konusunda Rusya üzerindeki etkisini kullanması yönünde çağrı yaptığı bildirildi.

ABD hükümetinden yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın telefonda görüştüğü Çinli mevkidaşı Wang Yi'ye bu yöndeki talebi ilettiği belirtildi.

RUSYA: NATO ASKERLERİNİ GERİ ÇEKSİN

Ukrayna'yı işgal etmek gibi bir niyeti olmadığını savunan Rusya ise, ABD ve NATO'nun güvenlikle ilgili taleplerini reddetmesinden dolayı üzgün olduğunu bildirdi.

Rusya, NATO'nun Doğu Avrupa'daki askeri faaliyetlerinin sınırlanmasını ve Ukrayna'nın NATO'ya üye yapılmamasını istiyordu.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, ABD'nin Ukrayna'yla ilgili temel güvenlik sorunlarını ele almak istemediğini belirtti. Peskov, ABD'nin verdiği yazılı yanıtın incelendiğini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Aleksey Zaitsev de, bölgede tansiyonu düşürmenin en iyi yolunun Doğu Avrupa'daki NATO askerlerinin geri çekilmesi olacağını belirtti.

NATO, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri faaliyetlerine yanıt olarak bölgeye ek savaş uçağı ve geri göndereceğini ve birliklerini hazır duruma getireceğini açıklamıştı.