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Ukrayna Krizine İlişkin Rum Bakanların Değerlendirmeleri

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Ukrayna Krizine İlişkin Rum Bakanların Değerlendirmeleri
Ukrayna Krizine İlişkin Rum Bakanların Değerlendirmeleri

Bazı Rum bakanlar, Ukrayna savaşının Güney Kıbrıs’a etkilerini değerlendirdi.

Alithia gazetesi, İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Maliye Bakanı Konstantinos Petridis, Turizm Müsteşarı Savvas Perdios ve Araştırma İnovasyon ve Dijital Politika Müsteşarı Kiriakos Kokkinos’un görüşlerine geniş yer verdi.

Habere göre İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Ukrayna krizinin finansal anlamda ve Ukraynalı göçmenler konusunun idare edilmesinde aşırı derecede sorun yarattığını ifade etti.

Nuris, emlak sektörünün de etkilenmesinin beklendiğini çünkü Rus ve Ukraynalıların kriz öncesinde, ev-konut sahibi olmak için Güney Kıbrıs’ı tercih ettiğini de belirtti.

Maliye Bakanı Konstantinos Petrdis, krizler konusunda Güney Kıbrıs’ın tecrübeye sahip olduğunu ancak mevcut krizin farklı olduğunu buna bağlı olarak bunun göğüslenmesi için farklı silahlara gereksinimin bulunduğunu ifade etti.

Petridis, krizle birlikte bazı fırsatların da söz konusu olduğunu, Güney Kıbrıs’ın yabancı yatırımcıları çekebileceğini söyledi.

Turizm Müsteşarı Savvas Perdios, pandemi, bunun ardından Thomas Cook’un ve diğer havayolu şirketlerinin iflas etmesi gibi 2019’dan itibaren birbirini izleyen krizlerin, turizm sektörünü yaraladığını belirtti.

Perdios, bu krizlerin tek olumlu yanının, Güney Kıbrıs ürününün en hızlı şekilde geliştirilmesine ve yeni ürünlerin eklenmesine ivme kazandırması olduğunu ifade etti.

Araştırma İnovasyon ve Dijital Politika Müsteşarı Kiriakos Kokkinos ise teknoloji ve özellikle bilişimin hızlı bir şekilde geliştiğini belirterek Rusya ve Ukrayna’da bu sektörlerde çalışan insanların gelişmeleri takip etmek için çıkış yolları aradıklarını söyledi.

Kokkinos, Güney Kıbrıs olarak taahhütlerini yerine getirmeleri ve bu kişilere çıkış sağlamaları gerektiğini vurguladı.

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