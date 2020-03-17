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Ukrayna lideri ‘corona’ yüzünden evde oturanlara ‘mealen’ şöyle dedi: Boş durmayın, çocuk yapın

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Ukrayna lideri ‘corona’ yüzünden evde oturanlara ‘mealen’ şöyle dedi: Boş durmayın, çocuk yapın
Ukrayna lideri ‘corona’ yüzünden evde oturanlara ‘mealen’ şöyle dedi: Boş durmayın, çocuk yapın

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, ‘corona’ karantinası nedeniyle halka evden çıkmama çağrısı yaparken, “Ülkemizdeki nüfus azlığı sorunuyla mücadele etmenin zamanı geldi” dedi.

Ukrayna’da kabul edilen karantina çerçevesinde, gıda marketi, eczane ve benzin istasyonu dışındaki işletme, eğlence yeri ve alışveriş merkezleri kapatılmış durumda. Restoranların da ancak eve servis şartıyla açık kalmasına izin veriliyor.

Ülke, 15 Mart’tan itibaren, diplomatlar ve oturum iznine sahip olanlar dışındaki bütün yabancılara iki haftalığına Ukrayna’ya giriş yasağı getirirken bu sabahtan itibaren de yabancı ülkelerle bütün uçak seferlerine son verdi.

Zelenski, bir televizyon programında, Ukraynalılara mümkün olduğunca evde oturma çağrısında bulundu. Evde kitap okuyup film seyrederek vakit geçirilmesini tavsiye eden Ukrayna lideri bir de istekte bulundu: “Genç Ukraynalılara bir çift sözüm olacak. Ülkemizde nüfus azlığı sorunu var ve bu sorun güncelliğini koruyor. Sanırım bu krizle mücadele etmenin zamanı geldi.”

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