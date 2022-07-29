Ukrayna lideri Zelenskiy’den tahıl açıklaması: Türkiye’den işaret bekliyoruz

Ukrayna lideri Zelenskiy, ülkesinin Karadeniz limanlarından tahıl sevkiyatına başlamaya hazır olduğunu ancak Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin işaretini beklediğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, “Ukrayna tahıl sevkiyatına hazır. Sevkiyata başlamak için Türkiye ve Birleşmiş Milletler’den işaret bekliyoruz” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Zelenskiy’nin BM’nin aracılık ettiği ve geçen hafta Türkiye’de imzalanan anlaşma kapsamında Karadeniz’deki Çornomorsk limanını sevkiyatlara yönelik hazırlıkları görmek için ziyaret ettiği belirtildi. Çornomosk limanı tahıl anlaşması imzalanmadan önce Rusların kuşatması altındaydı.

Açıklamada “Ukrayna tarafı tümüyle hazır. Tüm ortaklarımıza, BM ve Türkiye’ye hazır olduğumuza dair gereken işaretleri gönderdik ve ordumuz durumun güvenliğini teyit etti” ifadeleri yer aldı. Açıklamada “Altyapı bakanı Türkiye ve BM ile doğrudan temas halinde. Başlayabileceğimize dair onlardan işaret bekliyoruz” dendi.

İLK GEMİ YOLA ÇIKACAK

Tahıl koridoru anlaşması kapsamında Ukrayna’dan Türkiye’ye tahıl taşıyacak ilk geminin yükleme işlemlerinin hafta sonunda tamamlanarak Türkiye’ye doğru yola çıkması bekleniyor.

Ukrayna’nın Chornomorsk limanında demirli olan Polarnet adlı kuru yük gemisinin kaptanı Ahmet Yücel Alibeyler Reuters’a yaptığı açıklamada, gemiye mısır yüklemesinin bugün başladığını ifade ederek, “(Yarın) yüklemeyi bitirmeyi planlıyorlar. Ondan sonra biz konvoy başı gemi olarak diğer gemilerle belirlenen tahıl koridorundan Türkiye’ye doğru intikale geçeceğiz” dedi.

Yola çıkması halinde gemi, geçen hafta imzalanan tahıl koridoru anlaşması kapsamında Ukrayna’dan uluslararası pazarlara tahıl taşıyan ilk gemi olarak.

Rusya’nın 24 Şubat’ta başlayan işgali sonucu dünyanın başlıca hububat üreticilerinden Ukrayna’nın ihracatı durma noktasına gelmişti. Arzdaki daralma sonucu yükselen tahıl fiyatları yoksul ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde sorun yarattı.

Türkiye’nin arabuluculuğu ile Birleşmiş Milletler tarafından sağlanan tahıl koridoru anlaşması ile Ukrayna’dan buğday, arpa, ayçiçeği başta olmak üzere ziraat ürünleri ihracatı tekrar başlayacak.

Ticaret gemilerinin güvenli koridorlarla Türkiye’ye ulaşmasına ve sonrasında uluslararası pazarlara ilerlemesine imkan veren anlaşmanın uygulamaya alınması için müşterek harekat merkezi hafta içinde faaliyete geçti.

Ukraynalı makamların verdiği bilgiye göre Chornomorsk limanında yaklaşık 580,000 Ukrayna tahıl yüklü 16 gemi hareket etmeyi bekliyor.

Anlaşma Ukrayna’nın Chornomorsk, Odesa ve Pivdennyi limanlarını kapsıyor.

DİPLOMATLAR DA LİMANDA İNCELEME YAPTI

İlk tahıl yüklü geminin ayrılacağı Çornomorsk limanına Zelenskiy ile birlikte ABD'nin Kiev Büyükelçisi Bridget Brink, İngiltere'nin Kiev Büyükelçisi Melinda Simmons, İtalya'nın Kiev Büyükelçisi Pier Francesco Zazo, Kanada'nın Kiev Büyükelçisi Larisa Galadza, Almanya'nın Kiev Büyükelçisi Anka Feldhusen, AB Ukrayna Delegasyonu Başkan Yardımcısı Remi Duflot, BM Ukrayna İnsani Yardım Koordinatörü Osnat Lubrani ve Ukrayna'da akredite diplomatik misyonların temsilcileri de geldi ve tahıl yükleme süreci hakkında bilgi aldı.

22 Temmuz'da İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında Ukrayna tahılının dünya pazarına sevkiyatı için tahıl koridoru kurulmasını içeren “Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi” imzalanmıştı. Dönüm noktası niteliğindeki anlaşma, küresel gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi ve küresel gıda krizinin çözümü için önemli olarak görülürken, Ukrayna tahılının Odessa, Çernomorsk ve Yuzni limanlarından yeniden dünya pazarına sunulmasının önünü açıyor. Anlaşma çerçevesinde Rusya, sevkiyat sırasında limanları hedef almayacak.