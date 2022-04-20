Ukrayna: Mariupol'de insani koridor için anlaştık

Ukrayna, Mariupol kentinden sivillerin tahliyesi için insani koridor açılmasında Rusya ile ön anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Ukrayna, Mariupol kentinden sivillerin tahliyesi için insani koridor açılmasında Rusya ile ön anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Mariupol'deki duruma ilişkin açıklama yaptı.

Kadınları, çocukları ve yaşlıları şehirden tahliye etmek için Rusya ile bugün için ön anlaşmaya varıldığını belirten Vereşçuk, bugün tamamıyla buraya odaklanacaklarını vurguladı.

Ukraynalı yetkili, Mariupol'deki insani durumu "felaket" olarak niteledi.

100 bin kişi kuşatma altında

Mariupol Belediye Başkanı ise şehirden bugün 90 otobüsle 6 bin kişinin tahliyesini umut ettiklerini söyledi.

Belediye Başkanı ayrıca, şehirde hala 100 bin civarında kişinin kuşatma altında olduğunu belirtti.

Vereşçuk, dün insani koridorlarda anlaşmaya varılamadığını duyurmuştu.