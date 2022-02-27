Ukrayna ordusu, sivil direniş harektine katılanlar için rehber yayınladı

Ukrayna ordusu, sivil direniş hareketine katılan vatandaşlar için bir rehber yayınladı.

Rehberde, "Silahınız veya mühimmatınız olsun ya da olmasın, mümkün olan tüm mücadele yollarını ve araçlarını kullanın" denildi.

Halktan şunlar istendi: