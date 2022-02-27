Ukrayna ordusu, sivil direniş harektine katılanlar için rehber yayınladı

Ukrayna ordusu, sivil direniş hareketine katılan vatandaşlar için bir rehber yayınladı.
Rehberde, "Silahınız veya mühimmatınız olsun ya da olmasın, mümkün olan tüm mücadele yollarını ve araçlarını kullanın" denildi.
Halktan şunlar istendi:
- Yol işaretlerini sökün
- Hareketi imkansız kılmak için ağaçları devirin
- Ev yapımı yangın çıkarıcı cihazları aktif olarak kullanın
- Kilit ulaşım merkezlerini tahrip edin
- Gece veya alacakaranlıkta daha aktif olun
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