Ukrayna ordusu: Tüm askerlere ihtiyacımız var, yaş sınırlaması yok

Ukrayna Savunma Kuvvetleri sosyal medya hesabından yaşları ne olursa olsun, muhtemelen reşit olmasalar bile, tüm sivilleri orduya katılmaya çağırdı.
Birlik Komutanı Yuri Galushkin'e atfedilen açıklama şöyle:
"Bugün, Ukrayna'nın her şeye ihtiyacı var. Katılım için tüm prosedürler basitleştirildi. Yalnızca pasaportunuzu ve kimlik numaranızı getirin.
Yaş sınırlaması yok. İnsanlara, kaydolurken sorun yaşarlarsa, sadece bu resmi tweet'e başvurmaları gerek"
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