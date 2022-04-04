Ukrayna: Rus ordusu 18 bin 300 asker kaybetti

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 18 bin 300 askerini, 147 uçağını, 134 helikopterini ve 647 tankını kaybettiği açıklandı.

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 18 bin 300 askerini, 147 uçağını, 134 helikopterini ve 647 tankını kaybettiği açıklandı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-4 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 18 bin 300 asker öldürüldü, Ruslara ait 147 uçak, 134 helikopter, 647 tank, 1844 zırhlı araç, 330 top, 107 roketatar sistemi ve 54 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1273 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 92 insansız hava aracını da kaybetti.