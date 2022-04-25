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Ukrayna: Rusya 5 tren istasyonunu bombaladı

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Ukrayna'nın ulusal demir yolu şirketi "Ukrzaliznytsia" Başkanı, bu sabah ülkedeki 5 tren istasyonunun Rus güçlerce bombalandığını duyurdu.
Ukrayna: Rusya 5 tren istasyonunu bombaladı

Ukrayna'nın ulusal demir yolu şirketi "Ukrzaliznytsia" Başkanı, bu sabah ülkedeki 5 tren istasyonunun Rus güçlerce bombalandığını duyurdu.

Ukrayna'nın ulusal demir yolu şirketi "Ukrzaliznytsia" Başkanı Aleksandr Kamışin, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın demir yolu altyapısını sistematik olarak yok etmeye devam ettiğini belirtti.

Bu sabah saatlerinde ülkenin orta ve batı kısımlarında 5 tren istasyonunun bombalandığını bildiren Kamışin, ölü ve yaralıların bulunduğu bilgisini paylaştı.

Kamışin, saldırılar nedeniyle 16 tren seferinde de gecikme yaşanacağını ifade etti.

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