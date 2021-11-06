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Ukrayna-Rusya arasında "bilgisayar korsanı" gerilimi

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Ukrayna ile Rusya, arasında bilgisayar korsanı gerilimi yaşanıyor. Ukrayna, Rusya için çalıştığını iddia ettiği 5 bilgisayar korsanının isimlerini yayınladı ve bu kişileri casusluk ile suçladı.
Ukrayna-Rusya arasında "bilgisayar korsanı" gerilimi

Ukrayna, Rusya için çalıştığını ifade ettiği bilgisayar korsanı grubuna karşı harekete geçerek grupla bağlantılı 5 kişinin kimliklerinin tespit edildiğini duyurdu.

Rusya için çalıştığı kaydedilen bu kişiler, casusluk ve devleti devirmeye teşebbüs ile itham ediliyor.

Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne çalışıyorlarmış

Ukrayna Güvenlik Servisi'nin açıklamasına göre, grup üyesi 2 kişinin konuşmaları ele geçirilirken, bu kişilerin Rusya Federal Güvenlik Servisi için çalıştığı ortaya çıktı.

Korsanların faaliyetleri ve herhangi bir zarara neden olup olmadığı konusunda ise bir açıklamada yapılmadı.

Grubun adı: Armagedon

"Armagedon" olarak bilinen grubunun 2014'ten bu yana faaliyette olduğu belirtiliyor.

Korsanların, hastane, banka ve fabrikaların da aralarında bulunduğu Ukrayna devlet kurumlarına yönelik yaklaşık 5 bin siber saldırıdan sorumlu olduğu kaydediliyor.

"Ukraynalı hainler" nitelemesi

Ukrayna, son yedi yılda korsanların ülkedeki bin 500’den fazla hükümet, kamu ve özel kuruluşu hedef aldığını söylüyor.

Kiev yönetimi, bu korsan grubunu Rusya’nın Kırım’ı ilhakını savunan Ukraynalı hainler olarak nitelendiriyor.

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