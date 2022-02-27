Ukrayna Rusya savaşını takip etmek için kullanılan uygulamalar

Google, Ukrayna vatandaşlarının Rusya ile süren savaş sırasında en çok kullandıkları uygulamalara ait verileri paylaştı.

Google, 2010 yılında ‘Şeffaflık Raporları’ adı altında başlattığı program dahilinde, hükümetlerin ve şirketlerin uyguladıkları politikalarının, yapılan eylemlerinin gizliliğini, güvenliğini ve çevrimiçi bilgiye erişimini nasıl etkilediğini gözler önüne seriyor. Son olarak da şirket, Ukrayna vatandaşlarının geçtiğimiz bir kaç gün içerisinde en çok hangi uygulamaları kullandığını ve savaşın, insanlar üzerindeki etkisini gösterdi.

Ukrayna’da Google Haritalar kullanımı 3 katına çıktı!

Google, “Google’a yönelik trafik ve kesintiler” isimli raporunda paylaştığı bilgilerin, dünyanın dört bir yanındaki ürün ile hizmetlere gelen ve giden trafik hakkında gerçek zamanlı verileri içerdiğini söylüyor. Bu doğrultuda şirket, bir kaç gündür Rusya tarafından işgal edilen Ukrayna’da da bir anlamda savaşın neticelerini yansıtan bilgileri paylaştı.

Paylaşılan verilere göre, Google Haritalar (Maps) ve Google Gruplar (Groups) uygulamalarının kullanımında neredeyse 3 katı bulan bir artış yaşandığını görüyoruz. Özellikle Haritalar’ın, Rusya tarafından yapılan saldırılar sırasında sığınaklara saklanmak isteyen ve hem kendisinin hem de ailesinin kişisel ve insani ihtiyaçlarını karşılamak için en yakın market vb yerlere gidebilmek isteyen kişilerin bu uygulamayı daha yüksek oranda kullanmaya başladığı belirtiliyor.

Öte yandan Google E-Tablolar (Sheets) ve Google Dökümanlar (Docs) gibi uygulamaların, yüzde 60 ila 80 arasında, fakat zaman zaman bu miktarları da aşan bir oranlarda kullanıcı kaybettiği gözlemleniyor. Zira Ukrayna’da genel seferberlik ilan edildiği için, insanların iş ve özel hayatları tamamen askıya alınmış durumda. Bu sebeple, bahsi geçen uygulamaların kullanımı da bir hayli düşüyor.