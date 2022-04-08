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Ukrayna: Rusya tren istasyonunu vurdu, 30’dan fazla kişi öldü

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Ukrayna devlet demiryolu şirketi, Rusya’nın, Ukrayna’nın doğusundaki Kramatorsk kentinde bulunan tren istasyonunu roketle vurduğunu duyurdu.
Ukrayna: Rusya tren istasyonunu vurdu, 30’dan fazla kişi öldü

Ukrayna devlet demiryolu şirketi, Rusya’nın, Ukrayna’nın doğusundaki Kramatorsk kentinde bulunan tren istasyonunu roketle vurduğunu duyurdu. Açıklamada, iki roketle düzenlenen saldırıda 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 100'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Bölgedeki Rusya yanlısı ayrılıkçılarsa saldırıdan Ukrayna ordusunu sorumlu tuttu.

“BİNLERCE KİŞİ VARDI”

Saldırının sivillerin Rus bombardımanın yoğunlaştığı bölgeden tahliyesi sırasında yaşandığı belirtildi. Donetsk bölge valisi Pavlo Kirilenko, saldırı sırasında binlerce kişinin tren istasyonunda olduğunu söyleyerek “Rus faşistler nereyi hedef aldıklarını gayet iyi biliyorlardı. Panik yaratmak ve mümkün olduğunca çok sivili öldürmek istediler” dedi.

Olayla ilgili paylaşılan bazı fotoğraflarda ekiplerin dumanların yükseldiği istasyondaki bir yangına müdahale ettiği görüldü. Reuters, saldırıyla ilgili bilgilerin henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadığını duyurdu.

Aynı bölgede dün de tahliye edilen kişileri taşıyan üç trenin, raylara isabet eden bir füze nedeniyle durdurulduğu açıklanmıştı.

Ukrayna'da sivilleri hedef almadığını savunan Rusya, son dönemde Kiev çevresindeki güçlerini geri çekerek ayrılıkçı güçlerin bulunduğu Ukrayna'nın doğusuna yoğunlaştı. Bölgede saldırı ve çatışmalar giderek artarken sivillerin daha güvenli yerlere kaçışı da hızlandı.

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