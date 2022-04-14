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Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 197 çocuk öldü

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Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 197 çocuğun hayatını kaybettiği, 351 çocuğun yaralandığı bildirildi.
Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 197 çocuk öldü

Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 197 çocuğun hayatını kaybettiği, 351 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında binden fazla eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 91'inin tamamen yıkıldığı belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 197 çocuğun hayatını kaybettiği, 351 çocuğun yaralandığı ifade edildi.

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