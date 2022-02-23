  • BIST 2.016,03
  • Altın 847.182
  • Dolar 13.7925
  • Euro 15.616
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKATurizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı

Ukrayna, Rusya'ya Karşı Güvenlik Garantileri İstiyor

» »
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesinin Rusya'ya karşı güvenlik garantilerine ihtiyacı olduğunu söyledi.
Ukrayna, Rusya'ya Karşı Güvenlik Garantileri İstiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ve Litvanya Devlet Başkanı ve Gitanas Nauseda ile Kiev'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Budapeşte Memorandumu'nun artık işe yaramadığının sır olmadığını dile getiren Zelenskiy, ülkesinin bir güvenlik birliğinin üyesi olmadığını hatırlattı.

Zelenskiy, partnerlerinin desteğiyle kendi kendilerini koruduklarını aktararak, "Ancak Ukraynalılar ölüyor, bu nedenle Ukrayna'nın net, somut güvenlik garantilerine ihtiyacı var." diye konuştu.

Ülkesinin sınırlarında 150 bin Rus birliği olması nedeniyle garanti verecek ülkeler arasında Rusya'nın da olması gerektiğini belirten Zelenskiy, "Bu bir sır değil, pek çok kez Rusya'nın Devlet Başkanına müzakere masasına oturup konuşmayı teklif ettim. Çünkü bu bir şartlar öne sürme değil, diyalog meselesi." diye konuştu.

Zelenskiy, böylesine sıradan olmayan bir zamanda meslektaşlarının Kiev'e ziyaretinin önemine dikkati çekerek, "Şu anda Avrupa güvenliğinin geleceğinin Ukrayna'da belirlendiği konusunda hemfikiriz." dedi.

"Sadece güçlü bir cevap krizin büyümesini durdurabilir"

Duda da "Rus saldırganlığı" tehdidi karşısında Ukrayna'ya destek için Kiev'e geldiklerini belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aldığı kararların sadece Ukrayna değil tüm bölge için tehdit olduğunu aktardı.

Nauseda da AB'nin ve diğer devletlerin Rusya'ya yaptırım kararlarını memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, "Sadece ciddi ve güçlü bir cevap krizin büyümesini durdurabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca liderler Rusya'nın ayrılıkçı sözde cumhuriyetleri tanıma kararını kınayan ortak bir bildiri de yayımladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Atun: Sosyal Sigorta Emeklileri Maaşlarını Gününde Alacak23 Şubat 2022 Çarşamba 19:39
  • İthalatçı Firmanın Raflardan Geri Çektiği Ürün Kullanılmasın, Satış Noktalarına İade Edilsin23 Şubat 2022 Çarşamba 19:37
  • Ukrayna’da Tıp İhtisası Yapan Bir KKTC’li Öğrenci Var23 Şubat 2022 Çarşamba 19:34
  • Amca: Sektörde Bir Devrim Yapıldı23 Şubat 2022 Çarşamba 19:21
  • Bu hukuk anlayışıyla ülke yönetilmez23 Şubat 2022 Çarşamba 18:50
  • Sendikal Platform’dan Kınama23 Şubat 2022 Çarşamba 18:45
  • Ekonomik dar boğazdan ancak ortak akılla çıkabiliriz!23 Şubat 2022 Çarşamba 18:30
  • Bakan Oğuz: “Üreticilerin Mağdur Olmaması İçin Gerekli Tedbirler Alındı”23 Şubat 2022 Çarşamba 18:23
  • Bekiroğlu: Halk Vakfı Yaşlı Bakım Sitesi Binası Baştan Dizayn Edilmeli23 Şubat 2022 Çarşamba 17:30
  • Harmancı: “Surların Korunması İçin Yasal Sorumluluk Almaya Hazırız”23 Şubat 2022 Çarşamba 17:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti