  • BIST 4.617,93
  • Altın 1245.234
  • Dolar 19.4399
  • Euro 21.4895
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKATürkiye'nin tahliye uçağına Sudan'da ateş açıldı

Ukrayna, Rusya’ya karşı taarruz başlatacak

» »
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Rusya'ya karşı taarruz hazırlıklarını tamamlamak üzere olduklarını söyledi.
Ukrayna, Rusya’ya karşı taarruz başlatacak

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, ülkesinin Rus güçlerine karşı büyük taarruz için hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğunu ve harekete geçmeye genel anlamda hazır olduğunu açıkladı.

Basın toplantısında konuşan Reznikov, “Tanrı’nın izni, uygun hava koşulları ve komutanlarımızın kararı olduğu anda taarruzu yapacağız” dedi. Bakan, taarruzun başlangıç tarihini bildirmedi.

Ukrayna bu taarruzla Rusya’nın 14 ay önceki Ukrayna işgaliyle başlayan savaşın yönünü değiştirmeyi umuyor.

Rusya, Ukrayna’nın doğusunda, güneyinde ve güneydoğusunda geniş toprak parçalarını kontrolü altına aldı. Ukrayna ordusu en son günlük raporunda, çatışmaların en yoğun olarak doğudaki Bahmut kentinin devam ettiğini açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’nın yabancı müttefiklerinin ve ortaklarının vadettiği savaş gereçlerinin neredeyse tamamının Ukrayna’ya teslim edildiğini bu hafta açıklamıştı. Ukrayna’ya 1.550’den fazla zırhlı araç, 230 tank ve diğer ekipman ve büyük miktarda cephane gönderildi.

Reznikov ülkesinin birçok modern ekipmanı olduğunu, bunların arasında “demir yumruk” işlevi görecek silahların bulunduğunu ve Batı’dan gelen bazı ekipmanlara yönelik birliklerin eğitiminin devam ettiğini belirtti.

Binlerce Ukrayna askeri, cephede farklı askeri gereçleri bir arada kullanabilmek üzere Batı’da eğitim görüyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kosova’nın kuzeyinde yapılan olağanüstü yerel seçimlerin nihai sonuçları açıklandı25 Nisan 2023 Salı 19:28
  • BM Genel Sekreteri’nden Putin’e tahıl koridoru mektubu25 Nisan 2023 Salı 19:15
  • Kremlin: Tahıl anlaşması şartları yerine getirilmedikçe devam edemez25 Nisan 2023 Salı 11:47
  • Yaptırımlara rağmen Rus milyarderlerin sayısı ve toplam serveti arttı23 Nisan 2023 Pazar 14:25
  • Rusya 20’den fazla Alman diplomatı sınır dışı etme kararı aldı23 Nisan 2023 Pazar 11:18
  • Çin: Modernleşme küçük bir azınlığın imtiyazı değildir22 Nisan 2023 Cumartesi 13:34
  • Rusya: NATO, Ukrayna’yı bünyesine katma çizgisini sürdürüyor21 Nisan 2023 Cuma 22:15
  • Rusya: Ukrayna'nın yaptığı, özel askeri operasyona devam etme ihtiyacını gösteriyor21 Nisan 2023 Cuma 19:58
  • Pentagon'un gizli belgeleri: "Ukrayna, Suriye'de YPG'nin yardımıyla Rusları vurmayı planladı"21 Nisan 2023 Cuma 17:30
  • Ukrayna: Rusya 25 gün aradan sonra Kiev’e saldırdı21 Nisan 2023 Cuma 13:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti