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Ukrayna, Rusya’ya saldırıları artırdı

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Rusya'nın Ukrayna işgali 8. aya yaklaşırken, Ukrayna’nın sınırdaki Rus kenti Belgorod’a saldırılarını sürdürerek bir elektrik santralini vurduğu belirtildi.
Ukrayna, Rusya’ya saldırıları artırdı

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'daki köprüde geçen hafta meydana gelen patlama sonrasında tansiyon giderek yükseliyor. Rusya, Kırım'daki patlamaya misilleme olarak hafta içinde Kiev ve çeşitli kentlere füze saldırıları düzenlemiş ve 20'ye yakın kişi hayatını kaybetmişti.

Bu gelişmelerin ardından Ukrayna'nın sınırındaki Rus kenti Belgorod'a art arda saldırılar düzenlediği öne sürüldü.

Bölge Valisi Viyaçeslav Gladkov, önceki gece Ukrayna ordusunun Belgorod'da bir cephane deposunu hedef aldığını, saldırının depoda büyük bir yangına yol açtığını ve mühimmatın patlamalara sebep olduğunu bildirmişti.

Rus medyasına göre kentte büyük paniğe yol açan saldırılar dün de sürdü. Ukrayna'nın dün akşam kentteki bir elektrik santralini füzelerle hedef aldığı belirtildi. Vali Gladkov, Ukrayna ordusunun intikam amacıyla kente saldırıları yoğunlaştırdığını kaydetti.

Santralde yangın çıktığını ve dumanların yükseldiğini gösteren videolar da sosyal medyada paylaşıldı. Büyük patlamaların yaşandığı santraldeki zararla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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