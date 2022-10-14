  • BIST 3.553,43
  • Altın 998.105
  • Dolar 18.5701
  • Euro 18.1891
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAİsrail-Lübnan deniz yetki alanları anlaşması bölge ve Avrupa için neden önemli?

Ukrayna, Rusya’yı vurdu

» »
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Şubat ayından bu yana devam ederken, dün Ukrayna'nın Rusya sınırındaki Belgorod şehrini hedef aldığı öne sürüldü.
Ukrayna, Rusya’yı vurdu

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 24 Şubat’tan bu yana devam ederken, geçtiğimiz hafta Kırım köprüsünde meydana gelen patlama sonrası Rus kuvvetleri ülkedeki saldırılarını yoğunlaştırmış, başkent Kiev başta olmak üzere birçok kent yine bombaların hedefi olmuştu.

Bu saldırıların ardından dün gece, Rusya’nın sınırındaki Belgorod Bölgesi’nde patlama sesleri duyuldu. Bölgede yaşayan Rus halkı geceyi panik içerisinde geçirirken, bölge valisi Vyacheslav Gladkov son durumu paylaştı. Gladkov, gece geç saatlerde yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Rusya’nın güneyindeki Belgorod Bölgesi’nde bir cephane deposunu hedef aldığını söyledi. Saldırının depoda büyük bir yangına yol açtığını ve mühimmatın patlamalara sebep olduğu kaydedildi.

KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Gladkov, bombardımanın yakındaki bir köyün tahliyesine yol açtığını belirterek, acil servis ve yerel yetkililerin olay yerine sevk edildiğini de sözlerine ekledi. Vali tarafından paylaşılan bilgilere göre saldırıda ölen veya yaralanan olmadı.

Ukrayna’nın yaptığı iddia edilen saldırıların görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu. Bölge bir anda duman bulutuyla kaplanırken, art arda duyulan patlamalara paniğe neden oldu.

Günün erken saatleriyle birlikte kentteki hasar da gün yüzüne çıktı. Yetkililer, bir konutun hasar gördüğünü belirtti. Ukrayna’ya ait bir roketin veya insansız hava aracının enkazı olduğuna inanılan ve Rus hava savunması tarafından düşürülen İHA’nın görüntüleri paylaşıldı.

Ukrayna’dan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NATO: Ukrayna’nın hava savunması önceliğimiz12 Ekim 2022 Çarşamba 19:32
  • Putin nükleer silaha başvuracak mı? ABD ve İngiltere’den çarpıcı rapor12 Ekim 2022 Çarşamba 13:15
  • Rusya: Putin, Erdoğan’dan resmi bir teklif almadı11 Ekim 2022 Salı 19:27
  • Kremlin: Putin ve Erdoğan Astana’da görüşecek11 Ekim 2022 Salı 17:49
  • Rusya, Ukrayna’ya füze saldırılarını sürdürüyor11 Ekim 2022 Salı 16:57
  • Ukrayna: Zaporijya’da dün gece 15 patlama oldu11 Ekim 2022 Salı 16:41
  • Lavrov: ABD fiilen Ukrayna savaşının içinde11 Ekim 2022 Salı 14:05
  • Hindistan’da 9 kişiyi öldüren kaplan operasyonla öldürüldü10 Ekim 2022 Pazartesi 19:09
  • Rusya ve Belarus'tan tansiyonu artıracak karar10 Ekim 2022 Pazartesi 19:00
  • Kadirov’dan güne bombalarla uyanan Ukrayna’ya mesaj: ‘Rusya daha başlamadı’10 Ekim 2022 Pazartesi 16:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti