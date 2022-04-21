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Ukrayna: Saldırılarda 208 çocuk hayatını kaybetti

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Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 208 çocuğun yaşamını yitirdiği, 376 çocuğun ise yaralandığı açıklandı.
Ukrayna: Saldırılarda 208 çocuk hayatını kaybetti

Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 208 çocuğun yaşamını yitirdiği, 376 çocuğun ise yaralandığı açıklandı.

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Rus ordusunun bombardımanlarında 1141 eğitim kurumunun hasar gördü, bunlardan 99'u tamamen yıkıldı.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar ilk belirlemelere göre 208 çocuğun hayatını kaybettiği, 376 çocuğun yaralandığı bilgisi verildi.

"4 tahliye otobüsü Mariupol'ü terk etti, siviller bugün Zaporijya'ya ulaşacak"

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk da sivillerin tahliyesine yönelik dün açılan insani koridor kapsamında 4 tahliye otobüsünün Mariupol'u terk etmeyi başardığını kaydederek, geceyi Berdyansk'ta geçiren sivillerin bugün Zaporijya'ya ulaşacağını aktardı.

 

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