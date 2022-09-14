Ukrayna savaş sonrası garantileri tanımlarken, Rusya ‘Üçüncü Dünya Savaşı’ konusunda uyardı

Ukrayna hükümeti, bugün Rusya ile savaş sona erdiğinde ülke için gerekli gördüğü güvenlik garantilerini tanımladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve NATO eski Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in talimatları doğrultusunda geliştirilen Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerine ilişkin tavsiyeleri sundu.

Plan, Ukrayna ordusunun gelecekte egemenliğini koruyabilmesi için Batılı müttefiklerinden hangi teçhizat ve eğitime ihtiyacı olduğunu tanımlıyor.

Ayrıca birkaç Avrupa ülkesinin yanı sıra ABD, Kanada, Avustralya ve Türkiye’nin Ukrayna’nın güvenliğini garanti etmesini ve Ukrayna’nın NATO’ya katılma çabalarını sürdürmesini öneriyor.

Ukrayna, Rus işgalinin başlangıcında, ateşkes karşılığında anayasal olarak öngörülen NATO’ya katılma hedefinden vazgeçmeye hazır olduğunu bildirirken, Kiev artık daha liberal güvenlik garantilerinden ziyade tam üyelikle ilgilendiğini vurguluyor.

Öte yandan, Rusya’nın en savaş yanlısı politikacılarından biri haline gelen eski Devlet Başkanı Dmitri Medvedev, Ukrayna’nın güvenlik önerilerinin bir ‘Üçüncü Dünya Savaşı’na yol açacağı konusunda uyardı.

Medvedev Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, NATO’ya katılmanın diğer üye devletleri Ukrayna’yı savunmaya zorlayacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı;

“Kiev rejiminin en tehlikeli silah türleriyle pompalanması devam ederse, askeri harekat er ya da geç başka bir boyuta taşınacaktır.”

Eski Devlet Başkanı, ittifakın Rusya’yı bu şekilde zayıflatmayı umması halinde nükleer savaşa atıfta bulunarak, “Etraflarında her şey parlayacak. Onların halkı kederi sonuna kadar yaşayacak. Toprakları tam anlamıyla yanacak ve beton eriyecek. Herkes için çok kötü olacak” diye ekledi.