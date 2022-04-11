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Ukrayna Savaşı: Dünya Bankası'na göre bu yıl Ukrayna ekonomisi yüzde 45, Rusya ekonomisi yüzde 11 küçülecek

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Dünya Bankası, Ukrayna ekonomisinin bu yıl Rusya'nın ülkeyi işgale başlaması ve çıkan savaş yüzünden yüzde 45 küçüleceğini tahmin ettiğini açıkladı.
Ukrayna Savaşı: Dünya Bankası'na göre bu yıl Ukrayna ekonomisi yüzde 45, Rusya ekonomisi yüzde 11 küçülecek

Dünya Bankası, Ukrayna ekonomisinin bu yıl Rusya'nın ülkeyi işgale başlaması ve çıkan savaş yüzünden yüzde 45 küçüleceğini tahmin ettiğini açıkladı.

Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Anna Bjerde, Ukrayna'nın ayakta kalması için "derhal büyük bir mali desteğe" ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Dünya Bankası işgal sonrası Ukrayna'ya yaklaşık 1 milyar dolar yardım yapmış, önümüzdeki aylarda da 2 milyar dolar daha yardım sözü vermişti.

Ukrayna, dünyanın önde gelen ayçiçek yağı ve buğday ihracatçıları arasında yer alıyor. Ancak Rusya'nın 24 Şubat'ta ülkeyi işgale başlaması, Ukrayna'nın ayçiçek yağı ve buğday ihracatını da durma noktasına getirdi.

Rusya'nın işgali öncesi Ukrayna'nın nüfusu yaklaşık 44 milyondu. İşgal ve savaş nedeniyle Ukraynalıların yaklaşık yüzde 25'i evlerini terk etmek zorunda kaldı.

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