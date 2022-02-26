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Ukrayna savaşı: Rusya askeri operasyonu genişletme emri verdi

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Kiev'in müzakere teklifini reddetmesinin ardından Rusya, Ukrayna'daki askeri operasyonlarını genişleteceğini duyurdu. Reuters'a konuşan bir Türk yetkili, Türkiye'nin boğazlar konusunda henüz karar almadığını söyledi.
Ukrayna savaşı: Rusya askeri operasyonu genişletme emri verdi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları üçüncü gününde sürüyor. Cumartesi günü öne çıkan gelişmeler şöyle oldu: 

TSİ 18.31 Rusya tüm istikametlerde ilerlemeyi sürdürme emri verdi

Kiev'in Belarus'taki müzakere teklifini reddetmesinin ardından Rusya, Ukrayna'daki askeri operasyonlarını genişleteceğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna tarafının müzakere sürecini reddetmesinin ardından, operasyon planlarına uygun olarak bütün birimlere tüm istikametlerde ilerlemeyi sürdürme emri verildi" ifadesi kullanıldı. Kiev, ateşkes müzakerelerini reddetmediğini, ancak Moskova'nın ültimatomunu kabul etmediğini açıklamıştı. 

TSİ 17.30 Türk yetkili: Türkiye boğazlar konusunda karar almadı

Reuters haber ajansına konuşan bir Türk yetkili, Türkiye'nin İstanbul ve Çanakkale boğazlarını Rus gemilerine kapatma konusunda henüz bir karar almadığını ifade etti.

Rus Interfax haber ajansının aktardığına göre, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği de Rus savaş gemilerinin Karadeniz'den geçişi konusunda Türkiye'den herhangi bir resmi bildirim almadığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi sonrasındaki paylaşımında "Rus savaş gemilerinin Karadeniz'den geçişinin yasaklanması çok önemli" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Cuma günü konuya ilişkin açıklamasında "Kıyıdaş ülkenin gemisi kendi üssüne dönme talebiyle geçmek isterse buna izin verilir" açıklamasında bulunmuştu.

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