Ukrayna Savaşı Ve Artan Fiyatlar

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının, insani krizin ötesinde, günlük yaşamdaki tüm alanları etkilemeye devam ettiği belirtildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının, insani krizin ötesinde, günlük yaşamdaki tüm alanları etkilemeye devam ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Savaş Burada ve Ceplerimiz Boş Kalıyor” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ta son günlerde yaşanan fiyat artışlarından bahsetti.

Gazete, temel gıdalardaki fiyat artışlarının durdurulamaz bir şekilde devam ettiğini ve vatandaşların günlük yaşantılarını daha da zor hale getirdiğini belirtti.

Elektrik ve ısınma ücretlerinin yüzde 20 arttığını yazan gazete, son bir yılda akaryakıtın yüzde 28, tarımsal ürünlerin yüzde 17.5, giyim ve ayakkabının yüzde 4.15, taşımacılığın yüzde 14.07, restoran ve otelcilik sektörünün yüzde 3.85, kira giderlerinin yüzde 1.9, elektriğin yüzde 22, ev bakım ve tamirinin ise yüzde 7 oranında arttığını yazdı.

Gazete haberinde ayrıca Ekim ayından bu yana beş ay içerisinde kahve fiyatlarının yüzde 12.3; şekerin yüzde 16.4; unun yüzde 11.8; makarnanın yüzde 8.7; ekmeğin yüzde 13.5; patatesin yüzde 22.4, tahıllı kahvaltılıklar yüzde 8; yağın yüzde 6; pet şişe suyun yüzde 6; tüp gazın yüzde 21.5 arttığını belirtti.

ANKET

Öte yandan, Simerini gazetesi, Ukrayna savaşının Rum ekonomisine etkileri konusundaki ankete yer verdi.

IMR/Lefkoşa Üniversitesi tarafından Simerini gazetesi adına düzenlenen ve 16-17 Mart 2022 tarihlerinde 500 kişinin katılımıyla yapılan anket sonucunda, Rumların, savaşın ekonomiye yönelik kötü etkilerinden endişe duyduğu ortaya çıktı.

Habere göre, “Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması ve Moskova’ya uygulanan yaptırımların ekonomiye yönelik kötü etkileri sizi ne kadar endişelendiriyor?” sorusuna yüzde 71’i büyük ölçüde, yüzde 25’i yeteri ölçüde ve yüzde 4’ü ise az ölçüde “endişelendiği” yanıtını verdi.

“Krizin kötü etkileri ve ekonominin alması beklenen yaranın, şahsi olarak sizde mesleki güvensizliğe neden oluyor mu?” sorusu üzerine, katılımcıların yüzde 50’si kesinlikle evet; yüzde 22’si oldukça evet; yüzde 22’si oldukça hayır, yüzde 6’sı kesinlikle hayır yanıtını verdi.

Rum ekonomisinin en fazla hangi sektörünün yara almasını beklendiğine ilişkin soruya yüzde 51’i turizm; yüzde 17’si perakende; yüzde 10’u hizmet; yüzde 6’sı bankacılık; yüzde 4’ü inşaat; yüzde 4’ü enerji; yüzde 2’si kamu maliyesi; yüzde 6’sı diğer sektörler cevabı verdi.

“Ortaya çıkan belirsizlik ışığında, savaş başlamadan önce planladığınız harcamaları kısmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna ise yüzde 81 evet, yüzde 19 hayır yanıtı verildi.

Güney Kıbrıs’ın hava sahasının Rus uçaklarına kapatması kararını nasıl buluyorsunuz sorusu karşısında ise yüzde 70’i bunu yanlış, yüzde 30’u ise doğru bulduğunu kaydetti.

“Dünyadaki ekonomik kriz ve savaşın sonuçlarının ülke ekonomisini nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 21’i “çok”, yüzde 30’u “yeteri kadar”, yüzde 42’si “az”, yüzde 6’sı ise “hiç” yanıtını verdi.

Haberde, “Gıda sektöründe ürün eksikliği ihtimali karşısında temel ürünlerde stok yapmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna yüzde 17’si kesinlikle evet, yüzde 27’si oldukça evet; yüzde 46’sı oldukça hayır ve yüzde 10’u kesinlikle hayır yanıtı verildiği belirtildi.