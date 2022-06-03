Ukrayna savaşında 100. gün

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna işgali, 100. gününe girdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna topraklarının yüzde 20'sini kontrol altında tuttuğunu açıkladı.
Lüksemburg'taki parlamento üyelerine video konferans yöntemiyle seslenen Zelenskiy, savaşın cephe hattının yaklaşık 1000 kilometre genişlediğini kaydetti.
Öte yandan Rus güçleri Donbas bölgesindeki Severodonetsk kentine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Rusya ordusu hafta başında kentteki bir kimyasal tesisin içindeki nitrik asit deposunu vurmuştu.
İngiliz savunma yetkilileri Rusya'nın Severodonetsk kentinin büyük kısmını kontrol altına aldığını kaydediyor. Luhansk Valisi Serhiy Haidai de Rus birliklerinin kentin yüzde 70'ini kontrol altına aldığını açıkladı.
Ancak Haidai Ukrayna birliklerinin karşı saldırılar düzenlediğini ve "birçok sokaktan düşmanı püskürterek askerleri rehin aldığını" söyledi.
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