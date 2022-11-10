Ukrayna savaşında dönüm noktası: Rusya, Herson’dan çekiliyor

Rusya’nın Ukrayna işgalinde ele geçirdiği tek bölge olan ve eylülde ilhak ettiği Herson'dan çekilme kararı, neredeyse 9 aydır süren savaşta dönüm noktası oldu.

Son dönemde Ukrayna’nın doğusunda birçok yeri kaybeden Rusya'nın son olarak işgalde ele geçirdiği tek bölge olan ve eylülde ilhak kararı aldığı Herson’dan çekilmeye başlaması, 24 Şubat’tan bu yana süren savaştaki en önemli gelişmelerden biri oldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Herson şehrindeki savunma hattının Dnipro Nehri’nin sol yakasına çekileceğini açıkladı. Rusya’nın Ukrayna’daki birliklerinden sorumlu komutanı Sergey Surovikin, Ukrayna’daki savaşla ilgili son duruma dair gelişmeleri, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu başkanlığındaki askeri yetkililere aktardı.

Herson bölgesindeki sivillere ve sivil yapılara gerekli desteğin verilemediğine işaret eden Surovikin, “Ukrayna birlikleri Kakhova barajına yönelik topçu atışlarına devam ediyor ve bu durum bölgede sel baskını nedeniyle önemli kayıplara yol açabilir. Savunma hattının Dnipro Nehri’nin sol yakasına çekilmesini öneriyorum” dedi. Şoygu da, söz konusu teklifi kabul ederek birliklerin Dnipro Nehri’nin sağ yakasından sol yakasına çekilmesi talimatı verdi.

UKRAYNA TEMKİNLİ

Karar Ukrayna'da hem sevince hem de temkinli yaklaşımlara yol açtı. Devlet Başkanı Danışmanı Oleksiy Arestoviç, Rus güçlerin çekilirken köprüleri havaya uçurduğunu belirterek “Şu anda niyetlerini bilmiyoruz. Çok yavaş ilerliyorlar” dedi.

Ukraynalı askeri uzman Yuri Butusov da ABD'nin sağladığı HIMARS sisteminin Rus ordusunun Herson'daki savunma hattını dağıttığını ifade etti.

ABD GENELKURMAY BAŞKANI: RUS ORDUSU AĞIR KAYIP VERDİ

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın bu kararının “Putin'in ordusunun bazı çok ciddi sorunlar yaşadığının göstergesi” olarak niteledi. ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley de Rus ordusunun Ukrayna'da büyük yara aldığını, 100 binden fazla Rus askerinin savaşta öldüğünü ya da yaralandığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise, Rusya’nın “Herson’daki savunma hattının Dnipro Nehri’nin sol yakasına çekileceği” yönündeki açıklamasına ilişkin, “Düşman bize hediyeler vermez, iyi niyet jestleri yapmaz. Her şey için savaşıyoruz” ifadesini kullandı.

Zelenskiy gece saatlerinde Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, en ağır çatışmaların Donetsk cephesinde yoğunlaştığını söyledi.

Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

“Güneyde yavaş yavaş ilerliyoruz, mevzilerimizi adım adım güçlendiriyoruz. Bugün enformasyon alanında çok fazla neşe var ve bunun nedeni açık. Ancak duygularımız savaş sırasında her zaman kısıtlı olmalıdır.”

Zelenskiy, ordunun, duygusal olmadan, gereksiz risk almadan çok dikkatli bir şekilde hareket ettiğini belirterek, “Herson, Kahovka, Donetsk ve diğer şehirlerimizin kurtuluşunu böyle sağlayacağız. Ama bu kesinlikle bizim çabalarımızın, savunma operasyonlarımızın sonucu olacak” diye konuştu.