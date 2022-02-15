  • BIST 2.038,16
  • Altın 803.74116
  • Dolar 13.6014
  • Euro 15.4537
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Ukrayna Savunma Bakanlığının İnternet Sitesi Siber Saldırıya Uğradı

»
Ukrayna Savunma Bakanlığının İnternet Sitesi Siber Saldırıya Uğradı
Ukrayna Savunma Bakanlığının İnternet Sitesi Siber Saldırıya Uğradı

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin internet siteleri ve Privatbank ile Oşadbank'ın internet bankacılığı sistemleri siber saldırıya uğradı.

Ukrayna Stratejik İletişim Merkezinden yapılan açıklamada, saldırının arkasında Rusya'nın olabileceği iddia edildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin internet sitelerinin siber saldırıya uğradığı, saldırı nedeniyle Privatbank ile Oşadbank'ın internet bankacılık servislerinin de sorun yaşadığı aktarıldı.

Ukrayna'da 14 Ocak'ta da Dışişleri Bakanlığının da aralarında bulunduğu bazı bakanlıkların internet siteleri siber saldırıya uğramıştı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sosyal Medya Detoksu Nedir?13 Şubat 2022 Pazar 16:52
  • Dünyanın Yeni Gözdesi: Herkesin Dijital İkizi Olacak!13 Şubat 2022 Pazar 16:10
  • Netflix, Marvel dizilerinin platforma veda edeceği tarihi açıkladı13 Şubat 2022 Pazar 15:43
  • 12 Yaşındaki Çocuk Edindiği Hobi Sayesinde Tam 3,3 Milyon TL Kazandı12 Şubat 2022 Cumartesi 21:00
  • Meta'nın Sahibi Mark Zuckerberg Kimdir, Serveti Ne Kadar?12 Şubat 2022 Cumartesi 20:43
  • Dünyada En Çok Instagram Kullanan Ülkeler12 Şubat 2022 Cumartesi 20:31
  • İnstagram, Yeni Özelliklerini Duyurdu09 Şubat 2022 Çarşamba 23:13
  • Sosyal Medya Platformlarına Düzenlemeler Geliyor08 Şubat 2022 Salı 22:24
  • Ferrari, Snapdragon çipleri kullanacak08 Şubat 2022 Salı 21:21
  • Uzmanlardan Uydular İçin Uyarı: Işık Kirliliğinden Daha Da Kötü08 Şubat 2022 Salı 19:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti