  • BIST 2.028,74
  • Altın 765.42115
  • Dolar 13.3819
  • Euro 15.0755
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

Ukrayna silahlı kuvvetlerinin büyüklüğünü artırıyor

» »
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy parlamentoya yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerinin büyüklüğünü üç yıl içinde 100 bin kişi artıracağını söyledi.
Ukrayna silahlı kuvvetlerinin büyüklüğünü artırıyor

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy parlamentoya yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerinin büyüklüğünü üç yıl içinde 100 bin kişi artıracağını söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy parlamentoda milletvekillerine gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy, silahlı kuvvetlerinin büyüklüğünü üç yıl içinde 100 bin kişi artıracağını söyledi.

Ukrayna ekonomisinin istikrara kavuştuğunu söyleyerek milletvekillerini birlik halinde kalmaya ve Rus askeri saldırısı tehdidi konusunda paniğe kapılmamaya çağırdı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Portekiz seçimleri: Sosyalist Parti mecliste çoğunluğu elde etti31 Ocak 2022 Pazartesi 21:32
  • Avrupa Birliği’ne Seyahatte Yeni Kurallar: Turkovac Ve Çin Aşısına İzin Yok31 Ocak 2022 Pazartesi 20:37
  • Rusya-Ukrayna krizi Avrupa'yı alternatif enerji güzergahlarına yönlendiriyor31 Ocak 2022 Pazartesi 15:03
  • Şampiyon kayakçının feci ölümü: Cesedini babası buldu31 Ocak 2022 Pazartesi 14:02
  • Almanya’da iki polis trafik kontrolü sırasında öldürüldü31 Ocak 2022 Pazartesi 13:45
  • İrlandalı balıkçılar sert çıktı, Rusya tatbikat yerini değiştirdi31 Ocak 2022 Pazartesi 12:44
  • Belçika’da mesai saatleri dışında çalışanlara ulaşılamayacak31 Ocak 2022 Pazartesi 12:43
  • AB: Ukrayna’nın güvenliği bizim de güvenliğimizdir31 Ocak 2022 Pazartesi 11:19
  • Avrupa'nın Kuzeyinde Etkili Olan Şiddetli Fırtınada 3 Kişi Öldü30 Ocak 2022 Pazar 19:58
  • 1 Milyona Yakın Ev Elektriksiz Kaldı, 1 Kişi Öldü30 Ocak 2022 Pazar 18:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti