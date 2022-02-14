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Ukrayna Sınırında Yunan Vatandaşları Vuruldu

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Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş gerginliği hızla tırmanırken Ukrayna’dan Yunanistan’a gelen bir haber ülkeyi şok etti.
Ukrayna Sınırında Yunan Vatandaşları Vuruldu

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş gerginliği hızla tırmanırken Ukrayna'dan Yunanistan'a gelen bir haber ülkeyi şok etti.

Yunanistan medyasında geniş yer alan habere göre Yunanistan Bakanlığı 2 vatandaşının çifte cinayete kurban gittiğini, 2 vatandaşında yaralandığını belirterek Yunanistan Dışişleri bakanı Nikos Dendias'ın, Ukraynalı Mevkidaşı Dmitro Kouleba ile temasa geçtiğini ve Yunanistan vatandaşlarının korunmasını istediği belirtildi.

 

SINIRA YAKIN BÖLGEDE 4 YUNAN VATANDAŞINA ATEŞ EDİLDİ

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada “Doğu Ukrayna’da sınır hattının yakınında bulunan Granitna köyünde iki gurbetçinin ani ölümü ve iki kişinin ciddi şekilde yaralanmasından dolayı derin üzüntülerimizi ifade ediyoruz. Ayrıca ölenlerin ailelerine en içten taziyelerimizi sunarken yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Mevcut kanıtlara göre, çifte cinayetin failleri, yukarıdaki gurbetçilerle önemsiz bir nedenden dolayı ilişki kuran Ukrayna ordusunun üç askeri. Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ukrayna’daki Yunan Topluluğunun korunması gereğini bir kez daha vurgulamak için Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile telefonda görüşme talebinde bulundu” denildi.

 

UKRAYNA'YI ACİL OLARAK TERK EDİN

Olayın üzerine acil olarak toplanan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Milli Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Eğitim ve Dinler Bakanı Niki Kerameos, Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Katsaniotis'in katıldığı toplantı sonrasında yapılan açıklamada “Ukrayna'da bulunan Yunanistan vatandaşlarının acil olarak ülkeyi terk etmesi istendi” denildi.

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