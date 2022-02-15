Ukrayna Sınırındaki Rus Askeri Birlikler Kışlalarına Dönmeye Başladı

Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin, bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Güney ve Batı Askeri Bölgelerindeki bazı birliklerin tatbikat kapsamındaki görevlerinin tamamlandığını belirtti.

Söz konusu birliklerin bağlı bulundukları garnizonlara döndüğünü kaydeden Konaşenkov, "Söz konusu birlikler demir yolu ve kara yolu ile bağlı bulundukları garnizonlara dönmek için gerekli yüklemeleri yapmaya başladı." dedi.

Konaşenkov, Belarus'ta devam eden tatbikatlara ise yabancı ülkelerin askeri ataşelerinin de davet edildiğini belirterek, "Müttefik Kararlılığı-2022 ortak askeri tatbikatı kapsamında 19 Şubat'ta gerçek mühimmatlarla atışlar yapılacaktır." diye konuştu.

'Rus gizli servisiyle bağlantılı paralı askerlerin Ukrayna'daki varlığı arttı'

Öte yandan Batılı güvenlik kaynakları, son haftalarda Rus gizli servisiyle bağlantılı paralı askerlerin Ukrayna'daki varlığının arttığı uyarısında bulunuyor.

İddialara göre, bu özel güvenlik şirketleri Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı milislere silah, deneyimli özel harekat personeli ve askeri eğitim sağlıyor.

Aynı kaynaklara göre, Rusya'nın Ukrayna'ya olası müdahalesi öncesi bilgi savaşı ve Ukrayna'nın elektrik ve gaz şebekeleri gibi kritik altyapısına yönelik siber saldırıların olabileceğine dair endişeler de bulunuyor.

Analistlere göre bu durum, bazı NATO üyesi ülkeler arasında Rusya'nın işgal bahanesi üretmeye çalışabileceği yönündeki endişeleri körüklüyor.

Rusya'nın bu paralı askerleri, belirli (hedeflenen) suikastlar ve özel silahların kullanılması yoluyla 'Ukrayna'ya nifak sokmak' ve 'hayatı durdurmak' için de kullanabileceği öne sürülüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, hafta sonu yaptığı açıklamada, Rusya'nın olası bir işgali haklı çıkarmak için Ukrayna içinde bir "sahte bayrak" operasyonu düzenleyebileceği uyarısında bulunmuştu.

Adının açıklanmaması koşuluyla Reuters'a konuşan Batılı güvenlik kaynağı, "Rus devletinin yönlendirmesi altındaki paralı askerlerin, potansiyel işgal bahanesi de dahil olmak üzere, Ukrayna'daki olası düşmanlığa karışması muhtemel" ifadesini kullandı.

Batılı güvenlik kaynakları, Sovyet dönemindeki KGB'nin devamı niteliğindeki Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve askeri istihbarat teşkilatı GRU ile yakın bağları olan Rus özel askeri şirketlerinden (PMC'ler) paralı askerlerin konuşlandırıldığını belirtiyor.

Bu yöndeki iddiaları sürekli olarak yalanlayan Kremlin ise Reuters'a, Rusya'nın, Ukrayna topraklarındaki varlığını güçlendirmediğini ve Rus birliklerinin bahsedilen bölgelerde hiç bulunmadığını ve halihazırda da olmadığını bildirdi.