Ukrayna sosyal medyası, Putin'in nükleer tehdidiyle, 'grup seks' çağrısı yaparak dalga geçti

Dünya nükleer silah kullanımı olasılığını tartışıyor. Bu tehdidin en yakından ilgilendirdiği Ukrayna’da ise azımsanmayacak sayıda genç bu kıyamet senaryosuna karşı mizahi bir tutum alma yolunu seçti. Kıyamet temalı bir seks partisi planına on binlerce genç katkı veriyor.

Seks partisinin mottosu da, “Eğer bunlar son anlarımız olacaksa o anları neden aşk yaparak geçirmeyelim?” şeklinde.

Dahası Ukrayna sosyal medyasında olası etkinlikle ilgili çok sayıda görsel (meme) paylaşılmaya da başladı.

Sosyal medya kanallarında Kiev manzaralı Şiçekavitsiya Tepesi mekan olarak belirlendi.

Bu tepenin adı Kiev’in efsanevi kurucuları olan Kyi, Shchek ve Hori kardeşlerden geliyor ki bu mekan her dönem mitolojik kimliği ile anıldı.

Facebook’ta doğan fikir hızla ivme kazandı ve detaylandırılmaya başlandı.

Hatta bazı kullanıcılar, kıyamet olsun ya da olmasın bunun hayata geçirilmesini önermeye başladı.

Şiçekavitsiya tepesi Google’da arama trendleri arasına dahi girdi.

Kimi kullanıcılar tepenin talebi karşılayamacak kadar küçük olduğunu söylüyor.

İlgi arttıkça Büyük Seks Partisi ekseninde espriler de yapılmaya başlandı.

Kimileri arabaların nereye park edilebileceğini, kimileri ise çocuklara kimin bakacağını tartışıyor.

Aşağıdaki Twitter içeriği ise “hayaller ve gerçekler” sosyal medya kalıbı ile paylaşıldı. Fotoğrafa eşlik eden mesaj da manidar: “Nükleer bir çene kemiği ve ciddi fark”