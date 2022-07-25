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Ukrayna, tahıl sevkiyatına bu hafta başlamayı umuyor

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Ukrayna, İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşması kapsamında ilk sevkiyatın bu hafta yapılabileceğini duyurdu. Açıklama, Rusya'nın Odessa Limanı'nı vurmasıyla bölgede gerilimin artmasının ardından geldi.
Ukrayna, tahıl sevkiyatına bu hafta başlamayı umuyor

Ukrayna, Karadeniz limanlarından dünya pazarlarına tahıl ihracatının yeniden başlamasını sağlayacak tahıl anlaşmasının bu hafta devreye alınacağını açıkladı.

Ukrayna’nın altyapı bakan yardımcısı, düzenlediği basın toplantısında anlaşma kapsamındaki ilk tahıl sevkiyatının çarşamba günü Çornomorsk limanından yapılmasını umduğunu söyledi.

Dünyanın başlıca tahıl üreticileri ve ihracatçıları arasında yer alan Ukrayna’nın tahıl ihracatı Rusya’nın şubat ayında başlayan işgali ve deniz ablukası nedeniyle durmuş, kriz dünya gıda fiyatlarının yükselmesine yol açmıştı. Devam eden savaşa rağmen Ukrayna’nın ihracata tekrar başlamasına imkan verecek anlaşma cuma günü Türkiye’de imzalanmıştı.

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