Ukrayna, Türkiye'den Rus gemilerinin Karadeniz rotalarını yasaklamasını istedi

Ukrayna, Moskova'nın Perşembe sabahı erken saatlerde birden fazla Ukrayna şehrine saldırı başlatmasının ardından Türkiye'den Boğaz ve Çanakkale boğazlarına Rus erişimini kesmesini istedi.

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, Kiev'in Rus gemilerinin boğazlardan geçişini askıya alma talebi, Türkiye'nin hava sahasının Rus uçaklarına kapatılması için lobi yapan Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Vasyl Bodnar tarafından iletildi.

Hareket, Perşembe günü boyunca Ukrayna askeri tesislerine, havaalanlarına ve başkent Kiev de dahil olmak üzere şehirlere Rus hava ve kara saldırılarına yanıt olarak geldi. Saldırı, Başkan Vladimir Putin tarafından 'özel askeri operasyon' olarak adlandırıldı.

"Hava sahasının, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kapatılması çağrısında bulunuyoruz. Türk tarafına ilgili talebimizi ilettik. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, aynı zamanda Rus tarafına yaptırım uygulanmasını istiyoruz" dedi.

Çanakkale Boğazı, Ege Denizi'nden Marmara Denizi'ne erişim sağlar ve İstanbul'un üzerinde kurulu olduğu Boğaz Boğazı, Marmara Denizi'ni Karadeniz'e bağlar. Bu rotanın durdurulması, esasen Rusya'nın Karadeniz'in kuzey kıyısındaki güneybatı limanlarını Avrupa'dan ayıracaktır.

1936 anlaşmasına göre, Ankara boğazlar üzerinde kontrol sahibidir ve savaş sırasında veya tehdit durumunda savaş gemilerinin geçişlerini sınırlayabilir.

Ukrayna'nın talebi, Batılı askeri blok NATO'ya üye olmasına rağmen, Karadeniz'de Ukrayna ve Rusya ile deniz sınırı paylaşan ve her iki ülke ile de iyi ilişkilere sahip bir ülke olan Türkiye için komplikasyonlara neden olabilir.

Türkiye, Moskova'ya yönelik yaptırımlara karşı çıkarken, diğer NATO üyeleri, ağırlıklı olarak ülke ekonomisini felce uğratmayı hedefleyen Rusya karşıtı önlemlerin uygulanması için baskı yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini kınarken, hükümetinin hem Rusya hem de Ukrayna ile ilişkileri sürdürmeye çalışacağını ve krizin yönetiminde doğru adımları atmaya devam edeceğini vurguladı.