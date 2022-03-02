Ukrayna, Türkiye’den yeni İHA ve SİHA’lar alıyor

Rusya ile Ukrayna arasında perşembe gününden beri savaş devam ederken Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov açıklamalarda bulundu.
Rusya’ya karşı direniş gösteren ordunun ülke dışından satın aldığı yeni silah ve ekipmanların yakında ulaşacağını söyleyen Reznikov, Türkiye’den İHA ve SİHA’larla birlikte Stinger ve Javelin füzelerinin de yolda olduğunu söyledi.
Bazı batılı ülkeler Rusya’nın saldırılarını engellemek için Ukrayna’ya silah desteği sağlama kararı almıştı.
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