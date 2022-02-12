  • BIST 2.051,05
  • Altın 800.89129
  • Dolar 13.5003
  • Euro 15.3124
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Ukrayna, vatandaşlarına sükunet çağrısı yaptı

» »
Ukrayna, vatandaşlarına sükunet çağrısı yaptı
Ukrayna, vatandaşlarına sükunet çağrısı yaptı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna vatandaşlarını sükuneti korumaya, istikrarı bozacak ve paniğe neden olacak eylemlerden kaçınmaya çağırdı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya tarafının gerilimi tırmandırması nedeniyle Ukrayna yönetimi, diplomasisi ve ordusunun en başından beri çeşitli senaryolara, devlete yönelik saldırgan niyetlere karşı kararlı ve hazır olmasını sağlamak için her türlü çabayı gösterdiği belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy başkanlığında dün yapılan Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısında, Ukrayna’nın mevcut güvenlik durumu ve diğer eylemlerinin analizinin yapıldığı ifade edilen açıklamada, Ukrayna yönetiminin kararları ve ortaklarının yardımları sayesinde devletin ve vatandaşların kendini koruma yeteneğinin daha da arttığına dikkat çekildi.

Açıklamada, Ukrayna’nın geçen yıl kasımda ortaklarına önerdiği "Rusya için kapsamlı sınırlama paketi"nin Kremlin’in saldırgan politikasına karşı etkili bir araç haline geldiğine dikkat çekilerek Ukrayna’nın şimdi her düzeyde koordine diplomatik temaslar sayesinde güçlü bir konuma sahip olduğu, ABD ve Avrupa Birliği’nin sert yaptırımlar için hazırlıklarını tamamladığı, Ukrayna’ya makro finansal yardımlar sağladığı vurgulandı.

Vatandaşların sakin kalmasına yönelik çağrıda bulunulan açıklamada, “Şu anda sükuneti korumak, ülke içinde konsolide olmak, istikrarı bozacak ve panik çıkaracak eylemlerden kaçınmak kritik derecede önemlidir.” ifadelerine yer verildi.

Ukrayna ordusunun gelişmeleri sürekli izlediği, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik herhangi bir ihlale karşı koymaya hazır olduğu bildirilen açıklamada, Ukrayna diplomasinin günün her saati önemli ortaklarıyla temas halinde olduğu, yetkililerin zamanında harekete geçmesini sağlayan gerekli bilgileri hızlı bir şekilde aldığı kaydedildi.

Açıklamada, “Rusya’yı diplomatik diyalog doğrultusunda tutmak amacıyla gerilimi azaltmak ve uluslararası ortaklardan somut destek almak için çalışmaya devam ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Belçika Günlük 3 Milyon Avro Maliyetli Test Stratejisini Değiştirmek İstiyor11 Şubat 2022 Cuma 17:19
  • Avrupa borsaları düşüşle açıldı11 Şubat 2022 Cuma 14:38
  • İtalya'da Etna Yanardağı bu yıl ilk kez lav püskürttü11 Şubat 2022 Cuma 14:19
  • Almanya’da pazar günü cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak11 Şubat 2022 Cuma 13:26
  • Orban’dan Trump’a seçim kampanyasına destek çağrısı: O bir ikon11 Şubat 2022 Cuma 13:14
  • Azerbaycan Zengezur Koridoru ile elektrik ihraç edecek11 Şubat 2022 Cuma 13:10
  • Olası bir yaptırıma karşı Putin’in olduğu iddia edilen yat Almanya’dan çıkarıldı11 Şubat 2022 Cuma 12:23
  • Yunanistan’dan Türkiye’nin ‘Adalar silahsızlandırılsın’ talebine yanıt11 Şubat 2022 Cuma 11:49
  • Fransız Bakan Moreno: Başörtülü Kadınlar Futbol Oynayabilir10 Şubat 2022 Perşembe 17:37
  • AB'nin ‘Diyalog Mektubu’ Rusya'ya Teslim Edildi10 Şubat 2022 Perşembe 16:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti