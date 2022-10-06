Ukrayna ve Rusya güzellik kraliçelerine aynı oda verilince ortalık karıştı

Ukrayna güzellik kraliçesi Olga Vasyliv, organizatörlerin, odasını Rusya güzellik kraliçesi Ekaterina Astashenkova ile paylaşmasını istemesinin ardından farklı bir odaya geçmek için verdiği mücadeleyi kazandı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle başlayan savaş Şubat 2022’den devam ediyor. Sıcak savaşın yanı sıra birçok farklı alanda başlayan Rusya-Ukrayna çatışmaları şimdi de güzellik yarışmasına sıçradı.

Vasyliv, “bu yılın çoğunu anavatanındaki hayatları ve şehirleri yok ederek geçiren ülkeyi temsil eden biriyle oda arkadaşı olmasının söylenmesinin ardındaki kültürel duyarsızlığa” öfkelendiğini Instagram hesabından açıkladı.

Ekaterina Astashenkova…

“BEN DE UKRAYNALIYIM”

Ukraynalı güzel, “dünyaya ülkesini, Ukraynalı ruhunu, güzelliği, gücü ve şu anda nelere katlandıklarını anlatmak için” Miss Grand International’a katıldığını açıklarken kendisine uygulanan dayatmayı kabul etmediğini söyledi.

Vasyliv’e Instagram’dan cevap yazan Rus güzel Astashenkova ise, “Ailemde Rusya’da doğan ilk kişiyim ve diğer herkes Ukraynalı! Umarım yarışmada sesim duyulacak! Nefrete karşıyım, dostluktan, sevgiden, dünya barışından, birbirimize yardımdan yanayım” diyerek savaş karşıtı olduğunu açıkladı.

Vasyliv, verdiği tepkinin ardından kendisine yeni bir oda verildiğini ise doğruladı.