Ukrayna ve Rusya heyetleri arasında müzakereler başladı.
Lukashenko, Zelensky'yi aradı.
Taraflar, Ukrayna-Belarus kordonunda yerleşen Pripyat nehri bölgesinde Ukrayna heyeti Rus heyeti ile görüşme kararını verdiler.
Ukrayna ve Rusya heyetleri arasında müzakereler başladı.
Lukashenko, Zelensky'yi aradı.
Taraflar, Ukrayna-Belarus kordonunda yerleşen Pripyat nehri bölgesinde Ukrayna heyeti Rus heyeti ile görüşme kararını verdiler.
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