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Ukrayna ve Türkiye’den İHA’lar için eğitim ve bakım merkezi anlaşması

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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’nin internet sitesinde yer alan açıklamada anlaşmanın Türkiye’de geliştirilen İHA’ların ortak üretimi için atılan adımlardan biri olduğu ifade edildi.
Ukrayna ve Türkiye’den İHA’lar için eğitim ve bakım merkezi anlaşması

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’nin internet sitesinde yer alan açıklamada anlaşmanın Türkiye’de geliştirilen İHA’ların ortak üretimi için atılan adımlardan biri olduğu ifade edildi.

Ukrayna Donbass bölgesinde Rusya’nın desteklediği ayrılıkçı birliklerle verdiği mücadelede ordusunu güçlendirmek için savunma sanayi şirketi Baykar’dan İHA satın almıştı.

Türkiye’nin Ukrayna ile ilişkileri Rusya’yı rahatsız etmiş ve Mayıs ayında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev ile iş birliğini artıran Ankara’yı Ukrayna’da “militarist düşünceleri” teşvik olarak tanımladığı çabaların bir parçası olmaması için uyarmıştı.

‘UZUN ZAMANDIR BEKLİYORDUK’

Zelenskiy, açıklamaya göre Baykar ile anlaşmanın imzalanmasının ardından, “Uzun zamandır bu anı bekliyorduk. Bu bizim için çok önemli bir gelişme” dedi.

Baykar şimdiye kadar Bayraktar TB2 isimli silahlı İHA’lardan Azerbaycan, Ukrayna, Katar ve Libya’ya sattı. Kanada, insansız hava araçlarında kullanılan teknolojik ürünlerin Türkiye’ye ihraç izinlerini iptal ettiğini açıklamıştı.

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