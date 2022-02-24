  • BIST 1.851,38
  • Altın 869.08
  • Dolar 14.0594
  • Euro 15.7965
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKATurizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı

Ukrayna Yahudilerinin İsrail'e Göç Taleplerinde Büyük Artış Görüldü

» »
Rus müdahalesinin başlaması sonrası sabah saatlerinden itibaren Ukraynalı Yahudilerden çok sayıda kişi İsrail Yahudi Ajansı'nı telefonla arayarak "göç" için yardım talep etti.
Ukrayna Yahudilerinin İsrail'e Göç Taleplerinde Büyük Artış Görüldü

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesiyle birlikte Ukraynalı Yahudilerin İsrail'e göç taleplerinde büyük artış yaşandığı belirtildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre İsrail Yahudi Ajansı, Rus müdahalesinin başlamasıyla sabah saatlerinden itibaren Ukraynalı Yahudilerin göç talepleriyle "dolup taştı."

Diaspora Yahudilerinin İsrail'e göçünü ("aliya") teşvik eden önde gelen kuruluş olan İsrail Yahudi Ajansı'nın çağrı merkezinde yoğunluk yaşandığı belirtildi.

Buna göre, ajansın Kudüs'teki ofisi, İsrail ordusunda görev yapan ve kendi başlarına İsrail'e göç eden, ancak ebeveynleri ve yakınları hala Ukrayna'da bulunan askerlerden de çok sayıda çağrı aldı.

Askerlerin, Yahudi Ajansı ve İsrail hükümetine, ebeveynleri için acil durum uçuşları ayarlamalarına yardım etmeleri için "yalvardıkları" kaydedildi.

İsrail'in sözde "Geri Dönüş" yasası uyarınca ülkeye göç etmek için başvuran kişilerin, en az bir Yahudi büyükanne ve büyükbabası olduğunu kanıtlayabilmeleri gerekiyor.

"Aliya", pek çok belge ve süreç gerektiren bir uygulama olarak biliniyor. Ancak Ukrayna'da yaşanan olağanüstü durum nedeniyle, İsrail hükümeti ve Yahudi Ajansı'nın, Yahudilerin Ukrayna'yı daha hızlı terk etmeleri için bu uygulamaları hızlandırmayı değerlendirdikleri belirtildi.

Pazar günü, biri Kiev diğeri Odessa'dan olmak üzere Ukrayna'dan İsrail'e gelen iki uçakla İsrail'e yaklaşık 100 göçmen geldi. Uçuşların maliyeti, Yahudi Ajansı ve benzeri kurumlar tarafından karşılandı.

Geri Dönüş Yasası kapsamında İsrail'e göç etme hakkına sahip olan yaklaşık 200 bin Ukrayna Yahudisi bulunduğu tahmin ediliyor.

Yahudi Ajansı, Rusya'nın bu sabah Ukrayna'ya başlattığı geniş çaplı operasyona kadar Yahudilerin savaş tehdidi nedeniyle ülkeden ayrılmaları yönünde yoğun bir taleple karşılaşmamıştı.

İsrailli yetkililerden göç çağrıları

Öte yandan İsrailli yetkililer, Ukrayna-Rusya krizinin başlamasından bu yana Ukrayna'daki İsrail vatandaşlarının yanı sıra ülkedeki Yahudilere de İsrail'e göç etmelerini sık sık telkin etmişti.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, bugün yaptığı açıklamada, dünya genelindeki Yahudilere seslenerek, kapılarının açık olduğunu ve "onları İsrail'de bir evin beklediğini" söyledi.

İsrail Aliya ve Entegrasyon Bakanı Pnina Tamano-Shata da, bugün yaptığı açıklamada, “Ukrayna'dan binlerce Yahudi göçmeni kabul etmeye hazırız.” demişti.

Gelenler işgal altındaki Filistin topraklarına yerleştiriliyor

İsrail, Tarihi Filistin topraklarında uyguladığı işgal politikası çerçevesinde, gelen Yahudilerin büyük kısmını Filistin topraklarına yerleştiriyor.

Bu politikanın sonucu olarak işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Yahudi yerleşimci sayısı 200 bini, Batı Şeria'daki yerleşimci sayısı ise 500 bini aşmış durumda.

İsrail'in, 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması sonucu Filistinlilerin yarıdan fazlası vatanlarından sürüldü. BM'nin 1950 yılında yayımladığı rapora göre, 1948 ile 1950 yılları arasında Filistin nüfusunun yarıdan fazlası (957 bin kişi) vatanını terk etmek zorunda kalarak sığınmacı konumuna düştü.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yemen'deki Marib Valiliği: Husiler yerleşim bölgelerini balistik füzeyle vuruyor20 Şubat 2022 Pazar 11:16
  • Lübnanlı Türkmenler Asırlardır Dillerini ve Kültürlerini Yaşatıyor19 Şubat 2022 Cumartesi 12:57
  • İsrailli yetkililer, Erdoğan’ın kurmaylarının ziyaretinin detaylarını paylaştı17 Şubat 2022 Perşembe 15:02
  • İsrail’den Şam’ın güneyine füze saldırısı17 Şubat 2022 Perşembe 13:31
  • Esed Rejiminin Halep'e Saldırısında 4 Sivil Öldü16 Şubat 2022 Çarşamba 16:03
  • Erdoğan’ın “Mart’ta gelecek” dediği İsrail Cumhurbaşkanı yuhalandı16 Şubat 2022 Çarşamba 14:35
  • Esad, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü16 Şubat 2022 Çarşamba 11:14
  • İsrail Güçleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü15 Şubat 2022 Salı 18:57
  • Rusya’dan Akdeniz’de Tatbikat Hamlesi15 Şubat 2022 Salı 17:06
  • BAE basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi 'Türkiye ile stratejik ilişkiler gelişiyor' manşetleri attı14 Şubat 2022 Pazartesi 13:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti