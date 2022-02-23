  • BIST 2.040,38
  • Altın 839.111
  • Dolar 13.7973
  • Euro 15.6591
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKATurizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı

Ukrayna yedek askerleri göreve almaya başladı

» »
Ukrayna'da 18-60 yaş arası yedek askerler, göreve alınmaya başladı.
Ukrayna yedek askerleri göreve almaya başladı

Ukrayna'da 18-60 yaş arası yedek askerler, göreve alınmaya başladı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya ile yaşanan gerginliğin ardından, yedek askerlerin durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Buna göre, 18-60 yaş arasındaki yedek askerler Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin imzaladığı kararname doğrultusunda göreve alınmaya başladı.

Söz konusu askerlerin hizmet süresi en fazla 1 yıl olacak.

Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada, seferberlik durumunun olmadığını belirtmişti.

Rusya'nın Donetsk ve Luhansk kararı

Rusya, dün Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıma kararı aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilgili 2 ayrı kararnameyi imzaladı.

5'er maddeden oluşan kararnamelerde, her iki tarafa da “kendi topraklarında askeri altyapı, üsler ve diğer şeyler inşa etme, kullanma ve iyileştirme” hakkı verildi.

Kremlin, askeri iş birliği konusunda resmi bir anlaşma yapılıncaya kadar, Rus birliklerine barış gücü olarak iki bölgeye konuşlanma emri verdi.

Putin ayrıca, Rus ordusuna gerektiğinde Donbas'a operasyon yapma yetkisi verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rus borsası Ukrayna krizi nedeniyle yüzde 30’dan fazla değer kaybetti22 Şubat 2022 Salı 21:55
  • Belçika'da vaka sayıları düşüşte22 Şubat 2022 Salı 14:45
  • Fransız gazeteci: Batı, Ukrayna için risk almayacak22 Şubat 2022 Salı 14:32
  • Lavrov: Rusya yaptırımlara alışık22 Şubat 2022 Salı 14:14
  • Putin Ukrayna ile tarihi bağdan söz etti, AKP'li Mücahit Birinci coştu22 Şubat 2022 Salı 13:56
  • Sırbistan Devlet Başkanı: Putin'in kararı küresel güvenlik yapısını tamamen parçalayacak22 Şubat 2022 Salı 13:33
  • Taliban gururla açıkladı: İntihar saldırılarında bir numarayız22 Şubat 2022 Salı 12:38
  • Putin'in kararı dünya basınında: İsyancıları resmen tanıdı22 Şubat 2022 Salı 10:54
  • 5 soruda Rusya-Ukrayna krizi: Gerilim nasıl büyüdü?22 Şubat 2022 Salı 10:38
  • Putin emri verdi: Rus askerleri ve tanklar Ukrayna’ya ilerliyor, Türkiye’den ilk tepki geldi22 Şubat 2022 Salı 10:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti