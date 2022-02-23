Ukrayna yedek askerleri göreve almaya başladı

Ukrayna'da 18-60 yaş arası yedek askerler, göreve alınmaya başladı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya ile yaşanan gerginliğin ardından, yedek askerlerin durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Buna göre, 18-60 yaş arasındaki yedek askerler Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin imzaladığı kararname doğrultusunda göreve alınmaya başladı.

Söz konusu askerlerin hizmet süresi en fazla 1 yıl olacak.

Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada, seferberlik durumunun olmadığını belirtmişti.

Rusya'nın Donetsk ve Luhansk kararı

Rusya, dün Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıma kararı aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilgili 2 ayrı kararnameyi imzaladı.

5'er maddeden oluşan kararnamelerde, her iki tarafa da “kendi topraklarında askeri altyapı, üsler ve diğer şeyler inşa etme, kullanma ve iyileştirme” hakkı verildi.

Kremlin, askeri iş birliği konusunda resmi bir anlaşma yapılıncaya kadar, Rus birliklerine barış gücü olarak iki bölgeye konuşlanma emri verdi.

Putin ayrıca, Rus ordusuna gerektiğinde Donbas'a operasyon yapma yetkisi verdi.