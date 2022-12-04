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Ukrayna: Yurt dışı temsilciliklerimize tehditler sürüyor

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Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Nikolenko, "Tehditler almaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.
Ukrayna: Yurt dışı temsilciliklerimize tehditler sürüyor

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Nikolenko, Ukrayna’nın yurt dışı temsilciliklerine tehditlerin sürdüğünü ifade etti. Nikolenko, “Paketler hayvan gözleri içeriyordu ve bir sıvıya batırılmıştı” dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Nikolenko tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İspanya’daki terör saldırısının ardından Macaristan, Hollanda, Polonya, Hırvatistan, İtalya’daki büyükelçilikler, Napoli ve Krakow’daki başkonsolosluklar ve Brno’daki konsolosluklara kanlı paketler geldi. Paketler hayvan gözleri içeriyordu. Paketler bir sıvıya batırılmış ve buna karşılık gelen bir kokuya sahip. Bu mesajların anlamını inceliyoruz” dedi.

‘SİNDİRME KAMPANYASI’

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba da, bu paketlerin bir sindirme kampanyasına hizmet ettiğini ifade ederek, “Ukrayna büyükelçiliklerine ve konsolosluklarına yönelik iyi planlanmış bir terör ve sindirme kampanyasının yürütüldüğüne inanmak için nedenlerimiz var. Diplomatik cephede Ukrayna’yı durduramayarak bizi sindirmeye çalışıyorlar. Ancak bu girişimlerin boşuna olduğunu hemen söyleyebilirim. Ukrayna’nın zaferi için etkin bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu. 

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