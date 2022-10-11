  • BIST 3.578,03
  • Altın 996.102
  • Dolar 18.5805
  • Euro 18.0376
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKASelanik-İzmir seferini yapan ilk gemi İzmir Limanı'na yanaştı

Ukrayna: Zaporijya’da dün gece 15 patlama oldu

» »
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzheppar, Zaporijya’da dün gece en az 15 patlamanın meydana geldiğini söyledi. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, ülke genelindeki saldırılar sonucu ölü sayısının 19, yaralı sayısının ise 105 olduğunu bildirdi.
Ukrayna: Zaporijya’da dün gece 15 patlama oldu

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Dzheppar, Rusya'nın eğitim kurumları, sağlık merkezleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını ifade ederek, “Rus teröristler bu gece yine Zaporijya'daki altyapı tesislerini roketlerle vurdu. En az 15 patlama tespit edildi. Hedefleri bir eğitim kurumu, bir sağlık merkezi ve konut binalarıydı” dedi.
63451ee450acca3b7449f7cb.jpg

ÜLKEDE 19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, 12 ayrı bölgede ve Kiev'de düzenlenen saldırılarda can kaybının 19'a yükseldiğini duyurdu. Açıklamada, 105 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırılar sonucu 30'dan fazla yangın çıktığı, Kiev, Sumy, Lviv, Ternopil ve Hmelnitski'de elektrik kesintilerinin yaşandığı aktarıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ukrayna, güne Rusya'nın füze saldırılarıyla uyandı10 Ekim 2022 Pazartesi 15:52
  • Kuzey Kore: Son füze denemesi "düşmanları ortadan kaldırmak" için yapıldı10 Ekim 2022 Pazartesi 14:52
  • Kiev’deki saldırılar sonrası Putin’den ilk açıklama10 Ekim 2022 Pazartesi 14:40
  • Kiev’deki Alman Büyükelçiliği’ne füze isabet etti10 Ekim 2022 Pazartesi 14:22
  • Zelenski, "Bizi yok etmek, yeryüzünden silmek istiyorlar" dedi10 Ekim 2022 Pazartesi 13:24
  • Tayvan’dan Elon Musk’a sert tepki: Ülkemiz satılık değil10 Ekim 2022 Pazartesi 13:15
  • Zelenskiy: İran yapımı İHA’larla saldırılar düzenlendi10 Ekim 2022 Pazartesi 12:48
  • Kremlin: Enerji krizinin Avrupa için 'içler acısı sonuçları' olacak10 Ekim 2022 Pazartesi 11:46
  • Rusya’da Su-24 Tipi Savaş Uçağı Düştü10 Ekim 2022 Pazartesi 10:18
  • Kiev'in merkezi füze saldırısıyla vuruldu10 Ekim 2022 Pazartesi 09:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti