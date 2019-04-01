Ukrayna'da 1 Nisan şakası: Komedyen Zelenskiy devlet başkanlığı seçiminde ilk turun galibi oldu

Devlet başkanlığı için seçime giden Ukrayna’da anketlerin favorisi olan komedyen Volodymyr Zelenskiy, kesin olmayan sonuçlara göre ilk turun birincisi oldu.

Siyasi deneyimi olmayan, kamuoyunun TV şovuyla tanıdığı, kampanya sürecini ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinden yürüten Zelenskiy oyların yüzde 30’unu aldı. İkinci olarak seçimi tamamlayan devlet başkanı Petro Poroşenko ise yüzde 16’da kaldı.

Eski başbakan Yulia Timoşenko’nun yüzde 13 oy alarak üçüncü olduğu ilk turun galibi Zelenskiy, “Çok mutluyum” diyerek duygularını ifade etti. Poroşenko ise ikinci olmasın, “Ders çıkarmam gerek” diyerek yorumladı.

Seçimin ikinci turu 21 Nisan’da düzenlenecek. İkinci turda Zelenskiy ve Petro Poroşenko yarışacak.