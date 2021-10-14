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Ukrayna'da 6 ayın vaka rekoru

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Ukrayna'da günlük koronavirüs vaka sayısı, 18 bin 881 ile nisandan bu yana en yüksek rakama ulaştı.
Ukrayna'da 6 ayın vaka rekoru

 

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 117 bin 246 kişiye test yapıldı.

Son 24 saatte 18 bin 881 günlük vaka tespit edilen ülkede, 412 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 597 bin 275 olurken salgının başlangıcından bu yana COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 59 bin 935 olarak kayıtlara geçti.

Ukrayna'da mayıstan itibaren düşüşe geçen vaka sayıları, eylülde tekrar artmaya başlamıştı.

Ülkede en yüksek günlük vaka sayısı 20 bin 341 kişiyle 3 Nisan'da kayda geçmişti.

Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede, son 24 saatte 164 bin 387 kişiye aşı yapıldı. Toplam aşılananların sayısı 7 milyon 774 bin 486 oldu.

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