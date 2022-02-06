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Ukrayna'da Askerler, Sivil Halkı Olası Bir Savaş Durumuna Karşı Eğitiyor

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Ukrayna ordusu yedek birlikleri tarafından sivil halka savaş olasılığına karşı temel askeri eğitim veriliyor.
Ukrayna'da Askerler, Sivil Halkı Olası Bir Savaş Durumuna Karşı Eğitiyor

Desnianskiy Bölgesel Savunma Batalyonu, Kiev Savunma Karargahı ve bazı Ukraynalı STK'lerin katılımıyla gerçekleşen askeri eğitime, genç ve yaşlı pek çok Ukraynalı katıldı.

Açık havada gerçekleşen etkinlik kapsamında vatandaşlara olası bir savaş durumunda ilk yardım, silah kullanımı ve savunma taktiklerini içeren temel askeri eğitim verildi.

Kiev Savunma Karargahı temsilcisi Andriy Rikun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitimin bölgeyi koruyacak halkı birleştirmek için düzenlendiğini aktardı.

Katılımcıları gerekli zamanda düşmanı püskürtmeye hazırladıklarını ifade eden Rikun, "Eğitim kapsamında acil durumda nasıl tahliye olunur, ilk yardım nasıl yapılır ve insanlar ailelerini nasıl koruyacaklarını öğreniyorlar." dedi.

Rikun, 2014'ten beri eğitimleri yaptıklarını ve devam edeceklerini belirtti.

"Bence en önemlisi panik yapmamak, hazır olmak"

Eğitime katılan ve kimliğinin açıklanmasını istemeyen 38 yaşındaki Kiev sakini, eğimin çok faydalı olduğunu belirtti.

Kiev sakini, "Vatandaşların ciddi durumlarda nereye kaçmak nasıl hareket etmek gerektiği konusunda bilinci zayıf, bence her bölge bu temel eğitimi yapmalı. Eğitime ne kadar çok kişi katılırsa o kadar iyi olur. Bence en önemlisi panik yapmamak, hazır olmak." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye kardeş halktır"

54 yaşındaki yedek asker Sergiy Amuseviç de eğitimin amacının askeri bir durumda panik olmasını engellemek ve ne yapılacağını öğretmek olduğunu aktardı.

Amuseviç, ülkede bahara kadar yarım milyon kişinin eğitim almasını hedeflediklerini belirterek, "Dost Türkiye'ye yardımı için çok teşekkürler, Türkiye kardeş halktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna arasında ara bulucu olma girişimini olumlu bulduğunu ifade eden Amuseviç, "Tabii ki çatışmayı barışçıl yollarla çözmek lazım mümkünse, ama çatışma olursa biz kendimizi savunacağız." diye konuştu. 

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