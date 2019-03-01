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Ukrayna’da başkanlık seçimleri öncesi yolsuzluk iddiaları

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Ukrayna'da bağımsız bir grup gazeteci ortaklaşa yayınladıkları bir raporla Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve yakın çevresinin 'silah alımından kazanç sağlamak' suretiyle yolsuzluk yaptığını ortaya koydu.
Ukrayna’da başkanlık seçimleri öncesi yolsuzluk iddiaları

Ukrayna'da bağımsız bir grup gazeteci ortaklaşa yayınladıkları bir raporla Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve yakın çevresinin 'silah alımından kazanç sağlamak' suretiyle yolsuzluk yaptığını ortaya koydu.

Geçen yıla kadar Poroşenko’ya ait olan gemi yapım fabrikası “Kuznitsa Na Rıbalskom” aracılığı ile Rusya’dan Ukrayna’ya kaçak yollardan askeri yedek parça sevkiyatı gerçekleştirildiği, parçaların orduya gerçek fiyatının 2 ila 4 katı üzerinde fiyatlarla satıldığı iddia ediliyor. Yayınlanan raporda orduya verilen zararın 7 milyon avroyu bulduğu belirtildi.

Yolsuzluk iddiaları üzerine, eski başbakan ve mart ayında yapılacak seçimlerde aday olan Yuliya Timoşenko, başkan Poreşenko'nun vatan hainliği suçlamasıyla görevden alınmasına yönelik parlamentoda soruşturma önergesi sunacağını açıkladı. Ancak Ukrayna'da devlet başkanını yargılayacak bir mekanizma bulunmuyor. Yine de bu çıkış, yaklaşan başkanlık seçimlerinin arifesinde kamuoyu yoklamalarına göre Poroşenko’nun gerisinde üçüncü sırada görünen Timoşenko’nun işine yarayabilir.

Ukrayna ve Rusya 5 yıldır üst düzey siyasi gerilim yaşarken ve Ukrayna ordusunun aralıksız saldırılarını sürdürdüğü Donbas özerk bölgesine Rusya’nın desteği bilinirken Ukrayna savunma sanayine yedek parça ihraç eden Rus firmalarının hangileri olduğu da merak konusu.

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