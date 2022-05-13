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Ukrayna’da bir ilk: Rus asker savaş suçundan yargılanıyor

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Ukrayna'da ilk kez bir Rus askerin savaş suçundan yargılanmasına başlandı. 21 yaşındaki Vadim Shishimarin, 62 yaşındaki silahsız bir Ukraynalıyı öldürmekle suçlanıyor.
Ukrayna’da bir ilk: Rus asker savaş suçundan yargılanıyor

Rusya'nın 79. güne giren Ukrayna işgalinde bugün bir ilk yaşandı. Ukrayna’da ilk kez bir Rus askerin savaş suçundan yargılanmasına başlandı.

Ukrayna’nın Sumi bölgesinde bisiklet kullanan bir sivili ateş açarak öldürmekle suçlanan 21 yaşındaki Vadim Shishimarin, Kiev'de savaş suçundan yargılanan ilk Rusya vatandaşı oldu. Kiev'deki mahkeme salonunda cam bir bölmede oturan Rus askerin ilk duruşması, gazeteci akınına sahne oldu.

Kiev’deki dava uluslararası kamuoyunda da yakından takip ediliyor.

MÜEBBET HAPSE MAHKUM OLABİLİR

Shishimarin'in duruşması 18 Mayıs'ta devam edecek. Rus askerin avukatı Viktor Ovsyannikov, müvekkilinin suçu kabul edip etmeyeceğine daha sonra karar vereceğini dile getirdi. Rus tank birliğine bağlı olarak savaşan Shishimarin'in 28 Şubat’ta Sumi'nin Chupakhivka köyünde bisiklet süren 62 yaşındaki silahsız bir kişiyi ateş açarak öldürdüğü belirtiliyor.

Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus askerin en az 10-15 yıl hapis cezası almasını beklediklerini ifade etti. Askerin müebbet hapis cezası alabileceği de söyleniyor.

Ukrayna hükümeti Rusya'nın geçen ay Kiev çevresinden çekilmesini ardından Bucha ve Irpin'deki sivil katliamlarla ilgili olarak Rusya’nın uluslararası mahkemelerde yargılanması için girişimlerde bulunuyor. Kiev, Rus ordusu tarafından işlenen 10 bini aşkın olası savaş suçu tespit edildiğini açıklamıştı.

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