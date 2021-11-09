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Ukrayna’da Corona Virüsü Vakaları Rekor Kırdı

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Ukrayna’da, corona virüsü nedeniyle son 24 saatte 833 kişi hayatını kaybederken bu sayı salgının başından beri kaydedilen en yüksek günlük can kaybı oldu.
Ukrayna’da Corona Virüsü Vakaları Rekor Kırdı

Ukrayna corona virüs ile mücadele etmeye devam ederken, ülkeden yeni bir rekor haberi geldi. Ukrayna Sağlık Bakanlığı korona virüs verileriyle ilgili yaptığı açıklamada, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 833 kişinin hayatını kaybettiği bildirirken, bu sayının salgının başlangıcından itibaren görülen en yüksek günlük can kaybı olduğu öğrenildi.

Ülkede son 24 saatte 18 bin 988 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığı, 2 bin 967 kişinin durumunun kötüleşerek hastaneye kaldırıldığı ve 16 bin 609 kişinin ise iyileştiği açıklandı. Son açıklanan verilerle birlikte Ukrayna’da korona virüs hasta sayısı 3 milyon 107 bin 489’a, iyileşen kişi sayısı 2 milyon 537 bin 565’e, can kaybı sayısı ise 73 bin 390’a ulaştı.

BİRÇOK ŞEHİR KIRMIZI BÖLGE İLAN EDİLDİ

Ukrayna’nın başkenti Kiev de dahil olmak üzere birçok şehir, artan vakalar sebebiyle “Kırmızı Bölge” ilan edildi. Kırmızı bölge kurallarına göre aşı sertifikası olmayanlar toplu taşıma araçlarını kullanamayacak, restoran ve kafelerde oturamayacak ve devlet dairelerine alınmayacak. Aşı sertifikası olmayan kişiler son 72 saat içerisinde aldıkları negatif PCR testiyle günlük hayatlarına devam edebilecekken, buna sahip olmayan kişiler olası bir kontrol durumunda 17 bin grivna (yaklaşık 6 bin TL) para cezası ödemek zorunda kalacak.

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