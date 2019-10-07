  • BIST 102.993
  • Altın 279,613
  • Dolar 5,7968
  • Euro 6,3718
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Ukrayna'da 'fuhuş yasallaşsın' önerisi

» »
Ukrayna'da kısa süre önce göreve başlayan Emniyet Genel Müdürü İgor Klimenko, Kiev yönetiminin fuhuşu yasallaştırmayı düşünmesi gerektiğini söyledi.
Ukrayna'da 'fuhuş yasallaşsın' önerisi

Ukrayna'da yayınlanan Levıy Bereg gazetesine demeç veren Klimenko, "Her halükarda bu sorundan kurtulamayacağız. Eğer hükümet bu konuda 'medeni' bir karar alırsa, seks hizmetleri alanındaki yasal düzenlemeyi desteklemeye hazırız" dedi.

Klimenko, diğer benzer konulardaki görüşlerini de dile getirdi.

Ukrayna toplumunun hafif uyuşturucu maddelerin ve silahın yasallaştırılmasına henüz hazır olmadığını belirten Klimenko, kumar sektörünün de tamamen devletin kontrolü altında olması gerektiğinin altını çizdi.

Klimenko, yasa dışı silahların sürekli olarak ülkeye girmesinin kaynağı olan Ukrayna'nın doğusundaki silahlı çatışmalar sona erdikten sonra silah taşımanın yasa kapsamına alınmasını da uzmanlarla konuşabileceklerini ifade etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pakistan Başbakanı: Keşmirlileri destekleyerek cihat yapıyoruz ve Allah'ı mutlu ediyoruz30 Eylül 2019 Pazartesi 15:27
  • Hindistan'da şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor30 Eylül 2019 Pazartesi 09:59
  • Rusya'da protestolar devam ediyor: Binlerce insan Moskova sokaklarında29 Eylül 2019 Pazar 17:23
  • Dünyanın 'en yoğun' havalimanı olması bekleniyor: Daxing, Çin'de kapılarını açtı25 Eylül 2019 Çarşamba 13:24
  • Rusya'dan ücretsiz e-vize açıklaması24 Eylül 2019 Salı 13:06
  • Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma: Azerbaycanlı bir asker hayatını kaybetti24 Eylül 2019 Salı 10:17
  • Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi: Hindistan savaş açarsa Pakistan bu savaşa girer23 Eylül 2019 Pazartesi 17:00
  • Uygur Türkleri olduğu düşünülen kişilerin gözleri bağlı ve ayakları zincirli görüntüleri tepki topladı23 Eylül 2019 Pazartesi 15:59
  • Hong Kong'da tansiyon yüksek22 Eylül 2019 Pazar 19:49
  • Hong Kong'da göstericiler hükümet binasından indirdikleri Çin bayrağını yaktı21 Eylül 2019 Cumartesi 19:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti