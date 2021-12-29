  • BIST 1.895,46
  • Altın 724.92029
  • Dolar 12.6148
  • Euro 14.2961
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAOmicron Varyantı Binlerce Uçuşu İptal Etti

Ukrayna’da Hastane Yangını: 3 Hasta Hayatını Kaybetti

» »
Ukrayna’da Hastane Yangını: 3 Hasta Hayatını Kaybetti
Ukrayna’da Hastane Yangını: 3 Hasta Hayatını Kaybetti

Ukrayna’nın Kosiv kentinde bir hastanenin COVID-19 bölümünde yangın çıktı. Yangında 3 hasta hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ukrayna’nın Ivano-Frankivsk bölgesindeki Kosiv kentindeki bir hastanede dün gece  COVID-19 hastalarının tedavi gördüğü bölümde yangın çıktı.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, yangında 3 hasta olay yerinde hayatını kaybederken, 3 sağlık çalışanı ise yaralandı.

 

Fotoğraf: İHA

[Fotoğraf: İHA]

 

 

Yaralanan bir hemşirenin vücudunun büyük bir kısmında yanıklar meydana gelmesi nedeniyle durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yapılan ön soruşturma kapsamında yangının, mumdan çıktığı ve alevlerin yayılmasıyla oksijen makinesinin patladığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya’da Zırhlı Taşıma Helikopteri Düştü27 Aralık 2021 Pazartesi 21:39
  • Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'nin duruşması yine ertelendi27 Aralık 2021 Pazartesi 13:30
  • Üzerine yıldırım düşen güvenlik görevlisi sağ kurtuldu27 Aralık 2021 Pazartesi 12:01
  • Putin’den ABD’yi Kızdıracak Açıklama: Biz Kanada’ya Füze Yerleştirsek26 Aralık 2021 Pazar 15:26
  • Japonya’da Kar Fırtınası Nedeniyle 100’ü Aşkın Uçuş İptal26 Aralık 2021 Pazar 14:18
  • Pakistan'da 2021'e Protestolar Damgasını Vurdu26 Aralık 2021 Pazar 12:37
  • Prenses İle Tanışmak İçin Gizlice Saray’a Girdi26 Aralık 2021 Pazar 11:52
  • Myanmar'da Ordunun Aralarında Kadın Ve Çocukların Olduğu 30 Kişiyi Öldürdüğü İddiası25 Aralık 2021 Cumartesi 21:02
  • NATO-Rusya Konseyinin 12 Ocak'ta Toplanması Planlanıyor25 Aralık 2021 Cumartesi 19:47
  • Japon Gazetesi Nikkei: Erdoğan Kurallar Kitabını Çöpe Attı25 Aralık 2021 Cumartesi 13:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti