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Ukrayna’da katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 6 yaralı

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Ukrayna’nın Rivne kentinde akaryakıt kamyonu, otobüs ve otomobilin karıştığı kazada 16 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Ukrayna’da katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 6 yaralı

Ukrayna'nın Rivne kentindeki Dubensky ilçesine bağlı Sitnoye köyü yakınlarındaki yerel saatle 16.20'de Kiev-Chop karayolunda akaryakıt yüklü kamyon, otobüs ve bir otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ulusal Polis tarafından yapılan açıklamada, çarpışmanın etkisiyle kazada araçların alev aldığını belirtilerek, ilk belirlemelere göre kazada 16 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, yolun trafiğe kapatıldığı ifade edildi.

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