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Ukrayna'da koronavirüs: En yüksek vaka sayısı görüldü

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Ukrayna'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 26 bin 71 vaka görülürken, bu rakam salgın boyunca Ukrayna'da görülen en yüksek vaka sayısı oldu.
Ukrayna'da koronavirüs: En yüksek vaka sayısı görüldü

Ukrayna'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 26 bin 71 vaka görülürken, bu rakam salgın boyunca Ukrayna'da görülen en yüksek vaka sayısı oldu.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 151 bin 504 kişiye COVID-19 testi yapıldı.

Son 24 saatte 26 bin 71 vakanın tespit edildiği ve 576 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, salgının başından bu yana en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti.

Ukrayna'da mayıstan itibaren düşüşe geçen vaka sayıları, eylülde tekrar artmaya başlamıştı.

Günlük yaklaşık 291 bin aşıyla en yüksek rakama ulaşıldı

Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede, son 24 saatte 291 bin 985 kişiye aşı yapılarak günlük en yüksek aşılanma rakamına ulaşıldı.

Ülkede toplam aşılanan sayısı 9 milyon 576 bin 177 oldu.

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